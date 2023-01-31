Областные пожарные машины застряли в поселке на нечищенной от снега Центральной улице и долго не могли разъехаться с рейсовым автобусом №18. Они ехали тушить пожар в частном доме. От сообщения о пожаре до его ликвидации прошло более четырех часов.
Видео застрявшей техники МЧС опубликовали в группе «Алабушево Live». Пожарные машины завязли колесами в навалах снега на обочинах. На узкой дороге автобус и пожарные машины разъехаться не могут. Дом на улице Пионерской в это время сильно горит. В итоге грузовик МЧС как-то проезжает через сугроб. Дом сгорел.
Сообщение о пожаре в доме 29 на улице Пионерской поступило в 14:00, огонь был потушен в 18:26, сообщили в подмосковном управлении МЧС.
На нечищенные дороги и обочины, завалы снега и наледи жители Алабушево жалуются регулярно. В том числе, на портал «Добродел». В декабре жители сами наняли грейдер, чтобы почистить дороги — скинулись по 350 рублей. Во время снегопада они несколько дней звонили на горячую линию жилищного отдела солнечногорской администрации, но результата не было.
Усугубляют ситуацию железнодорожные стройки возле станции. Строительная техника разбивает поселковые дороги, на них образуются большие ямы. «Мало того, что это сплошной каток, так ещё и все в ямах, с коляской из дома не выйти, такси отказываются ехать, — пишет на „Доброделе“ местная жительница. — Мы живем с грудничком, к нам даже скорая не доедет!»