Сообщение о пожаре в доме 29 на улице Пионерской поступило в 14:00, огонь был потушен в 18:26, сообщили в подмосковном управлении МЧС.

На нечищенные дороги и обочины, завалы снега и наледи жители Алабушево жалуются регулярно. В том числе, на портал «Добродел». В декабре жители сами наняли грейдер, чтобы почистить дороги — скинулись по 350 рублей. Во время снегопада они несколько дней звонили на горячую линию жилищного отдела солнечногорской администрации, но результата не было.

Усугубляют ситуацию железнодорожные стройки возле станции. Строительная техника разбивает поселковые дороги, на них образуются большие ямы. «Мало того, что это сплошной каток, так ещё и все в ямах, с коляской из дома не выйти, такси отказываются ехать, — пишет на „Доброделе“ местная жительница. — Мы живем с грудничком, к нам даже скорая не доедет!»