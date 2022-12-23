Около ста жителей Алабушево скинулись по 350 рублей, чтобы нанять грейдер для очистки от снега муниципальных дорог. Во время снегопада они несколько дней звонили на горячую линию жилищного отдела солнечногорской администрации, но результата не было. Пришлось брать власть в свои руки.
Об этом «Зеленоград.ру» рассказал экс-глава Андреевки Иван Ульянченко. По его мнению причина — централизация и плохое управление. «Предыдущие главы округа набрали кредитов, чтобы пустить пыль в глаза после объединения, в итоге у округа огромные долги и на всю Андреевку (к ней административно относится Алабушево) было выделено аж два трактора, один из которых сломался».
Один из жителей Голубого (также административно относится к Андреевке) рассказал, что у них ситуация схожая: «пока управляющая компания приедет на чистку, мы уже сами нанимаем трактор и люди выходят с лопатами — иначе никак, а потом УК приезжает на почищенные дороги со своими дворниками, фотографируют и отсылают в администрацию — дескать, они всё сделали».
В ЖК «Мелодия леса» это продолжается не первый год. По словам другого жителя, муниципалитет считает, что дороги в ведении УК, а те, наоборот, кивают на муниципалитет. В итоге жители продолжают чистить за свой счёт