Об этом «Зеленоград.ру» рассказал экс-глава Андреевки Иван Ульянченко. По его мнению причина — централизация и плохое управление. «Предыдущие главы округа набрали кредитов, чтобы пустить пыль в глаза после объединения, в итоге у округа огромные долги и на всю Андреевку (к ней административно относится Алабушево) было выделено аж два трактора, один из которых сломался».

Один из жителей Голубого (также административно относится к Андреевке) рассказал, что у них ситуация схожая: «пока управляющая компания приедет на чистку, мы уже сами нанимаем трактор и люди выходят с лопатами — иначе никак, а потом УК приезжает на почищенные дороги со своими дворниками, фотографируют и отсылают в администрацию — дескать, они всё сделали».

В ЖК «Мелодия леса» это продолжается не первый год. По словам другого жителя, муниципалитет считает, что дороги в ведении УК, а те, наоборот, кивают на муниципалитет. В итоге жители продолжают чистить за свой счёт