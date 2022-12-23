Жители Алабушево собрали деньги, чтобы нанять трактор для очистки от снега 23.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Около ста жителей Алабушево скинулись по 350 рублей, чтобы нанять грейдер для очистки от снега муниципальных дорог. Во время снегопада они несколько дней звонили на горячую линию жилищного отдела солнечногорской администрации, но результата не было. Пришлось брать власть в свои руки.

Об этом «Зеленоград.ру» рассказал экс-глава Андреевки Иван Ульянченко. По его мнению причина — централизация и плохое управление. «Предыдущие главы округа набрали кредитов, чтобы пустить пыль в глаза после объединения, в итоге у округа огромные долги и на всю Андреевку (к ней административно относится Алабушево) было выделено аж два трактора, один из которых сломался».

Один из жителей Голубого (также административно относится к Андреевке) рассказал, что у них ситуация схожая: «пока управляющая компания приедет на чистку, мы уже сами нанимаем трактор и люди выходят с лопатами — иначе никак, а потом УК приезжает на почищенные дороги со своими дворниками, фотографируют и отсылают в администрацию — дескать, они всё сделали».

В ЖК «Мелодия леса» это продолжается не первый год. По словам другого жителя, муниципалитет считает, что дороги в ведении УК, а те, наоборот, кивают на муниципалитет. В итоге жители продолжают чистить за свой счёт

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
алабушево, уборка улиц и дворов, снег
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Жители Алабушево собрали деньги, чтобы нанять трактор для очистки от снега Новости
Школа программирования «Софтиум» ищет ведущего занятий оффлайн — частичная занятость, 40 тысяч Реклама
Фестиваль «Путешествие в Рождество» в 16-м микрорайоне. Мастер-классы, кулинарные шоу, каток и карусель Афиша
Пешеходов и машины возле ТЦ в 4-м микрорайоне разделят газонами. Стали известны некоторые подробности благоустройства пешеходной зоны Новости
В кафе «Мука» предновогодняя акция — скидка 20% на доставку шаурмы, бургеров и wok для новых клиентов Реклама
Завершено строительство нового корпуса МИЭТа — будущего Инновационного центра. В нем обещают наладить полный цикл производства электронных модулей Новости
Центр комплексной подготовки «Воин» — новая жизнь клуба в 11-м микрорайоне. Знание, сила, уверенность, здоровье и воспитание личности Партнёрский материал
Бывшую служебную квартиру, из которой выселили семью пенсионерки, отдадут очередникам. Полгода квартира пустует, а пенсионерка живет в подъезде Новости
Две ледяные горки поставили возле катка на Сосновой аллее Новости
Каток по всему городу после ледяного дождя. Реагенты не очень-то помогают Новости
Сражения и победы Константина Рокоссовского, памятник которому стоит в зеленоградском парке Победы Истории
Дни открытых дверей в центре по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ Maximum Education — 24 и 25 декабря ждут учеников старших классов и их родителей Афиша
Шельмование должников за ЖКХ раздражает читателей «Зеленоград.ру». Они хотят иметь подобный инструмент, чтобы позорить плохих сотрудников «Жилищника» Истории
Студенты МИЭТа помогли с уборкой зеленоградских улиц от снега Новости
Много солнца холодной зимой. Всё для художников и творческих хобби Партнёрский материал
Бесплатное обучение катанию на коньках для детей и взрослых на зеленоградских катках. Расписание занятий Новости
Показания счетчиков воды теперь можно передавать через телеграм. Для этого сделали чат-бот mos_services_bot Новости
Больше 30 дворников не хватает в разгар зимы в одном из районов Зеленограда Новости
Новый пункт выдачи OZON открыт в 20 микрорайоне Реклама
Зеленоградец Александр Усольцев признан лучшим тревел-блогером Москвы Новости
Новогодние скидки до 25% в бассейне Swim Shot — на все услуги бассейна и школы плавания Реклама
Елочные базары и другие места, где можно купить живую елку в Зеленограде Гид
Подарочный сертификат «Никор» номиналом от 2000 рублей — распространяется на все виды услуг всех филиалов компании и действует бессрочно Реклама
«Жилищник» попросил водителей оставлять под лобовым стеклом номер телефона. Это поможет быстрей расчищать парковки от снега Новости
Красная метка «Должник за ЖКУ» появилась на почтовых ящиках Новости
Соляная пещера «Pro Соль» приглашает пройти курс укрепления иммунитета в Зеленограде — приходите семьями, ждут взрослых и детей от 1 года Реклама
РЖД решили все-таки снести вокзал на станции Крюково. И поставить вместо него паровоз Новости
Число вакцинированных от гриппа читателей «Зеленоград.ру» радикально разошлось с данными Роспотребнадзора. Возможно, дело в приписках Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру