Департамент здравоохранения ответил на претензии зеленоградцев на перегруженный травмпункт для взрослых в поликлинике в 20-м микрорайоне. В ведомстве признают, что «в начале недели поток пациентов был увеличен». Но администрация поликлиники «дополнительно открыла кабинет приема и привлекла специалистов». Поэтому «время ожидания приема не превышало установленных нормативов». В общем, всё было под контролем.

Что это за нормативы, не уточнили, но люди рассказывали, что проводили в травмпункте по несколько часов. Кроме того, пациент обычно сначала ждет в очереди на приема, потом ждет в очереди на рентген, потом ждет в очереди на другие процедуры — возможно, каждое ожидание укладывается в нормативы, но в целом уходит много времени.

Также в департаменте отметили, что понедельник в травмпункте традиционно более загруженный день, а среди ожидающих в очереди многие не пациенты, а сопровождающие.