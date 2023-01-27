Департамент здравоохранения ответил на претензии зеленоградцев на перегруженный травмпункт для взрослых в поликлинике в 20-м микрорайоне. В ведомстве признают, что «в начале недели поток пациентов был увеличен». Но администрация поликлиники «дополнительно открыла кабинет приема и привлекла специалистов». Поэтому «время ожидания приема не превышало установленных нормативов». В общем, всё было под контролем.
Что это за нормативы, не уточнили, но люди рассказывали, что проводили в травмпункте по несколько часов. Кроме того, пациент обычно сначала ждет в очереди на приема, потом ждет в очереди на рентген, потом ждет в очереди на другие процедуры — возможно, каждое ожидание укладывается в нормативы, но в целом уходит много времени.
Также в департаменте отметили, что понедельник в травмпункте традиционно более загруженный день, а среди ожидающих в очереди многие не пациенты, а сопровождающие.
Несмотря на периодическую перегруженность единственного в Зеленограде взрослого травмпункта, открывать ещё один не планируют. Причина — уровень нынешней нагрузки «связан с сезонностью». Под сезонностью, вероятно, имели в виду зиму и плохо очищенные дорожки, на которых падают и травмируются пешеходы.
Новый травмпункт могут открыть, если «ухудшится транспортная доступность» существующего или будет «значительный прирост населения». Какие критерии ухудшения доступности и какой прирост будет считаться «значительным», не уточнили. При этом второй детский травмпункт открывают.
Подавляющее число зеленоградцев (88%) уверены, что в городе нужен новый травмпункт для взрослых. В опросе приняло участие более тысячи человек.
Также не ответили в департаменте на вопросы о количестве травм, связанных с падением на льду, и о регламенте работы с информацией по таким травмам — передается ли информация о них в префектуру или в другое ведомство, неизвестно.
Хотела бы выразить досаду, но сквернословить нехорошо.