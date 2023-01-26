Вот какие есть наклейки:
- Историческое здания вокзала на станции Крюково
- Очень длинный дом «Флейта»
- Институт электронной техники МИЭТ
- Модернистская автобусная остановка на Центральном проспекте
- Кинотеатр «Электрон» на площади Юности (два варианта)
- Брутальное здание префектуры
- Деревянная скульптура медведя на улице Юности
- Белочка — символ Зеленограда (просто так и в лесу)
- Здание «Клюшки» напротив МИЭТа
- Модернистское здание Дворца творчества / дома пионеров
- Здание Дома мебели на Панфиловском проспекте
- Резная скамейка в зеленоградском лесопарке
- Ротонда в МКЖ (и голубь)
- «Мама, я на Плешке»
Один стикерпак стоит 500 рублей (набор 1, набор 2). Набор из двух — 700 (заказ).
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