Операционной бригадой руководила заведующая перинатальным центром Ирина Мартынова, сейчас детьми занимается команда детских реаниматологов под руководством завотделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Александра Филиппова и врачи-неонатолога во главе с завотделением новорожденных Натальей Толкач.

Известно, что как минимум по одной тройне рождались в Зеленограде каждый год с 2015 по 2020-й, потом данных не было.

В прошлом году в зеленоградском перинатальном центре родилось 5816 детей (это рекорд), в том числе 73 двойни.