Беременность развивалась нормально, роды прошли по плану, 25 января. Сначала на свет появились два мальчика (2180 и 2070 грамм), затем девочка (1800). У всех троих по шкале Апгар 8/9 баллов. У мамы это вторая беременность — первой дочке уже два года.
Операционной бригадой руководила заведующая перинатальным центром Ирина Мартынова, сейчас детьми занимается команда детских реаниматологов под руководством завотделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Александра Филиппова и врачи-неонатолога во главе с завотделением новорожденных Натальей Толкач.
Известно, что как минимум по одной тройне рождались в Зеленограде каждый год с 2015 по 2020-й, потом данных не было.
В прошлом году в зеленоградском перинатальном центре родилось 5816 детей (это рекорд), в том числе 73 двойни.