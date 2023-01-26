Автобус 400 «экспресс» могут переименовать в e41. Вот новые правила нумерации московских автобусов
Изменения в наименовании маршрута 400Э вступят в силу с 4 февраля, сообщила префектура. Причина — «приведение нумерации маршрутов к единому формату», пояснили в зеленоградском автокомбинате.
Новый номер маршрута — e41:
- буква «e» — это express
- цифра «4» — номер сектора, на которые поделена вся Москва (в четвертый попадают Ленинградское шоссе и М-11)
- цифра «1» — просто какой-то порядковый номер в маршрутной сети (подробнее здесь).
Слева — старые номера маршрутов; справа — новые
СХЕМЫ: STRELKAMAG.RU
Деление на сектора
Когда о планах унифицировать номера экспрессов маршрутов стало известно (осенью 2021 года), редакция «Зеленоград.ру» предлагала использовать для маршрута 400Э номер e41 — считается, что Зеленоград находится на 41-м километре Ленинградского шоссе, и эта символичная цифра хоть как-то примирит людей с ликвидацией исторического 400-го маршрута. Но ещё лучше, конечно, использовать номер e400 (хоть по плану нумерация и начинается с единицы)
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