Автобусный маршрут «400 экспресс» переименуют в e41 26.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Изменения в наименовании маршрута 400Э вступят в силу с 4 февраля, сообщила префектура. Причина — «приведение нумерации маршрутов к единому формату», пояснили в зеленоградском автокомбинате.

Новый номер маршрута — e41:

  • буква «e» — это express
  • цифра «4» — номер сектора, на которые поделена вся Москва (в четвертый попадают Ленинградское шоссе и М-11)
  • цифра «1» — просто какой-то порядковый номер в маршрутной сети (подробнее здесь).

Когда о планах унифицировать номера экспрессов маршрутов стало известно (осенью 2021 года), редакция «Зеленоград.ру» предлагала использовать для маршрута 400Э номер e41 — считается, что Зеленоград находится на 41-м километре Ленинградского шоссе, и эта символичная цифра хоть как-то примирит людей с ликвидацией исторического 400-го маршрута. Но ещё лучше, конечно, использовать номер e400 (хоть по плану нумерация и начинается с единицы)

Читайте также
Автобус 400 «экспресс» могут переименовать в e41. Вот новые правила нумерации московских автобусов
Нравится ли вам номер e41 вместо 400Э?
Да
Нет, надо заменить на e400
Нет, но привыкнем
Проголосовали 180 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
автобусы, автобус 400э (e41)
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Наборы наклеек с известными местами Зеленограда, нарисованные местными художниками, появились в «Озоне» Вся прибыль от продажи идёт на работу нашей редакции Новости
Тройня родилась в зеленоградском роддоме — два мальчика и девочка Новости
Старт продаж апартаментов Wellbe в 14 микрорайоне — помещения «под ключ» для аренды или проживания с выгодой до 20% Реклама
Автобусный маршрут «400 экспресс» переименуют в e41 Новости
Расширение дорог в Андреевке отложили минимум на два года Новости
Концерт Хабиба в КЦ «Зеленоград» — 5 февраля. Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
«Жилищник» обманывает собственников квартир — якобы общие собрания теперь можно проводить только в системе «Электронный дом» Новости
Незаконное ограждение от Панфиловского проспекта к Дворцу творчества начали демонтировать. Но это только первый шаг к восстановлению законности Новости
Школа каратэ киокушинкай «Гамбару Додзё» ведёт набор во взрослую группу — возраст 35-60 лет, приглашаются мужчины и женщины Реклама
Зеленоградцев старшего поколения приглашают на бесплатные IT-курсы в рамках проекта «Московское долголетие» Новости
Гончарная мастерская «Гранат» в 4 микрорайоне — что внутри? Реклама
Сказка «Цветик-семицветик» — 25 февраля в культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Бесплатное обучение катанию на коньках на катках в 4 и 20-м микрорайонах. Расписание занятий для детей и взрослых Новости
Плохая уборка льда привела к многочисленным травмам. Единственный в городе травмпункт не справляется — люди часами ждут в очереди Истории
Отмены электричек с 30 января по 28 февраля. Перерывы в некоторые дни составят более трёх часов Новости
Префектура обещает не форсировать установку постаматов в подъездах жилых домов. Но «Жилищник» уже поставил розетки для их подключения Новости
Помещения в аренду под спортивные секции, развивающие центры и другой бизнес — в центре города и по очень низкой цене в ТЦ «Савёлки» Реклама
Дачный поселок «Трамвай» организовал выезд на Панфиловский проспект через тротуар. Похоже, этот выезд не согласован Новости
Концерт балета «Тодес» в КЦ «Зеленоград» — 29 января. Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Предложение руки и сердца на пяти грузовиках. Видео с парковки «Зеленопарка» Жизнь
Началось строительство тоннеля в Алабушево — для третьего переезда через железную дорогу в Зеленограде Новости
Перекопали весь проезд между «Флейтой» и «Зеленоград-сити». Но это ещё не расширение дороги Новости
Пьяный житель 11-го микрорайона разгромил топором квартиру родственницы Новости
Центр иностранных языков «Альбион» — приглашает на занятия взрослых и детей от 6 лет Реклама
Собираем материал для статьи об истории детских площадок в Зеленограде Истории
Собянин уволил глав управ двух зеленоградских районов Новости
История здания вокзала на станции Крюково: свидетель послевоенного возрождения и часть большого архитектурного замысла Истории
Зеленоградский регбийный клуб «Фаворит» проводит набор юношей и девушек 2010-2017 годов рождения Реклама
© 1997–2023 Зеленоград.ру