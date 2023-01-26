Когда о планах унифицировать номера экспрессов маршрутов стало известно (осенью 2021 года), редакция «Зеленоград.ру» предлагала использовать для маршрута 400Э номер e41 — считается, что Зеленоград находится на 41-м километре Ленинградского шоссе, и эта символичная цифра хоть как-то примирит людей с ликвидацией исторического 400-го маршрута. Но ещё лучше, конечно, использовать номер e400 (хоть по плану нумерация и начинается с единицы)