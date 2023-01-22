Причина по сообщению «Жилищника» — прокладка транзитного трубопровода системы отопление и горячего водоснабжения. Работы ведет бюджетное учреждение «ЕИРЦ города Москвы». Работы обещали провести с 10 до 17 часов.
Правда, сообщение об этом в чате «Жилищника» появилось за полчаса до начала работа, а объявления на подъездах по свидетельству многих жителей уже после отключения — на них работы обещали закончить на час раньше. Судя по сообщению, это были плановые работы.
Но ни к 16, ни к 17 часам отопление и горячая вода не появилось. Выяснилось, что произошла авария у корпуса 1204, срок включения отопления передвинули на 19:00. После этого в чате 12-го микрорайона пошли сообщения, что у кого-то «зашевелились» батареи, появились намёки на горячую воду, но вскоре всё заглохло.
Произошла ещё одна авария — в подвале корпуса 1209. К 23:00 аварию устранили, отопление и воду по району дали, но тут пошли прорывы — течи по стоякам, протечки радиаторов и батарей, установленных в ходе капремонта. На одну заявку по протечкам батарей в диспетчерской ответили, что это платная услуга. Достоверной информации из «Жилищника» не было. Люди не ложились спать, боясь проснуться в затопленной квартире.
К утру воскресенья «Жилищник» сообщил, что «ведутся пусконаладочные работы» по горячей воде. Но несколько подъездов всё ещё были без отопления (в 1204, 1206, 1208, 1209), хотя на горячей линии ЖКХ уверяли, что уже включили его. У некоторых из горячего крана течёт темно-коричневая вода (1205).
Причины этого бардака ещё предстоит выяснить. Один винят некачественный капремонт, другие — тех, кто во время капремонта не дал заменить стояк в своей квартире, третьи недоумевают как вообще зимой возможно плановое отключение отопления