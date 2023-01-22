Правда, сообщение об этом в чате «Жилищника» появилось за полчаса до начала работа, а объявления на подъездах по свидетельству многих жителей уже после отключения — на них работы обещали закончить на час раньше. Судя по сообщению, это были плановые работы.

Но ни к 16, ни к 17 часам отопление и горячая вода не появилось. Выяснилось, что произошла авария у корпуса 1204, срок включения отопления передвинули на 19:00. После этого в чате 12-го микрорайона пошли сообщения, что у кого-то «зашевелились» батареи, появились намёки на горячую воду, но вскоре всё заглохло.

Произошла ещё одна авария — в подвале корпуса 1209. К 23:00 аварию устранили, отопление и воду по району дали, но тут пошли прорывы — течи по стоякам, протечки радиаторов и батарей, установленных в ходе капремонта. На одну заявку по протечкам батарей в диспетчерской ответили, что это платная услуга. Достоверной информации из «Жилищника» не было. Люди не ложились спать, боясь проснуться в затопленной квартире.