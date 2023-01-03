Первым новорождённым 2023 года в Зеленограде стала девочка по имени Агата. Она появилась на свет 1 января в 5:00. Рост Агаты 54 см, вес 4030 г, сообщили в зеленоградском перинатальном центре. Это уже пятый год подряд, когда первый родившийся ребенок — девочка.
А первый мальчик появился на свет через час после Агаты, в 6 утра.
Всем новорождённым детям, встретившим Новый год в перинатальном центре (им пока ещё необходима медицинская помощь и наблюдение врачей), подарили тёплые уютные новогодние костюмчики, а мамам вручили сувениры на память об особенной праздничной ночи.
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