Первым новорождённым 2023 года в Зеленограде стала девочка по имени Агата. Она появилась на свет 1 января в 5:00. Рост Агаты 54 см, вес 4030 г, сообщили в зеленоградском перинатальном центре. Это уже пятый год подряд, когда первый родившийся ребенок — девочка.

А первый мальчик появился на свет через час после Агаты, в 6 утра.

Всем новорождённым детям, встретившим Новый год в перинатальном центре (им пока ещё необходима медицинская помощь и наблюдение врачей), подарили тёплые уютные новогодние костюмчики, а мамам вручили сувениры на память об особенной праздничной ночи.