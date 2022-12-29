Проезд в электричках подорожает со 2 января. Второй раз за три месяца 29.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Со 2 января 2023 года на пять рублей — со 145 до 150 — подорожает разовый билет от Крюково до Ленинградского вокзала (и наоборот) на обычную электричку. И на десять — с 240 до 250 — на «Ласточку-экспресс». Также подорожают абонементы. Предыдущее повышение стоимости проезда было всего три месяца назад, в октябре.

Причина — правительства Москвы и Московской области подняли цены на пригородные перевозки. Стоимость проезда в пределах одной подмосковной железнодорожной зоны повысили с 29 до 30 рублей. Проезд по одной московской зоне (это участок от Ховрино до Ленинградского вокзала) подняли с 46 до 47 рублей. От Зеленограда до Ховрино, Лихобор, Петровско-Разумовской, где можно пересесть на метро, билет будет стоить 90 (+3 рубля).

Абонементы Крюково — Москва также подорожали. Вот некоторые примеры:

  • Рабочий день на 30 дней: на обычных электричках — 3870 рублей (+125), на «экспрессе» — 6420 (+260)
  • Ежедневно на 30 дней: на обычных электричках — 4610 (+150), на «экспрессе» — 7640 (+305)
  • 10 поездок: на обычных электричках — 1400 (+45), на «экспрессе» — 2350 (-20).

Полный список цен со 2 января опубликован на сайте МТППК.

Железнодорожные тарифы московское и областное правительства поднимали с 1 октября. Тогда подорожали и разовые билеты, и абонементы — на 6-10 процентов.

Также со 2 января подорожает проезд в метро, автобусах, трамваях, на МЦК — разовый и большинство проездных.

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Метки:
электричка
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