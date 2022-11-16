Разовая поездка по карте «Тройка» (включая центральную зону МЦД) подорожает на 4 рубля — с 46 до 50. Тариф «90 минут» — на 6 рублей, с 69 до 75. Одна поездка по билету «Единый» — на рубль, с 61 до 62. Одна поездка из пригородной зоны МЦД подорожает на 5 рублей, с 60 до 65.

При бесконтактной оплате (телефоном, банковской картой) стоимость поездки подорожает на 5 рублей — с 51 до 56. Если ехать из пригородной зоны МЦД — то на 6 рублей, с 65 до 71.

По безлимитному «единому» суточный проезд дорожает на 20 рублей — с 265 до 285. На месяц — на 180, с 2360 до 2540. На 90 дней — на 430 рублей, с 5720 до 6150. Соответственно, поднимается стоимость и абонементов без лимита поездок для проезда из пригородной зоны МЦД.

«Единый» на 60 поездок подорожает с 2400 до 2730 рублей.

ТАТ (автобус-трамвай) на 30 дней подорожает — с 1400 до 1560, на 90 дней — с 3720 до 4140.

Для обучающихся стоимость месячного проездного с 280 (автобус) до 300 рублей и с 435 (метро+МЦД) до 470 рублей. Новый месячный билет — безлимитный единый без разделения наземного транспорта и метро — будет стоить 715 рублей. Такой же на 90 дней — 2055 руб.

Годовой безлимитный «единый» стоит по-прежнему — 19500 и 24450 рублей, годовой ТАТ — 14 тысяч рублей. Появится новая услуга: летом такие проездные можно будет «заморозить» на 14 дней.

Залоговая стоимость «Тройки» вырастет с 50 до 80 рублей. Максимальную сумму, которую можно положить на «Тройку», подняли до 10 тысяч (сейчас лимит три тысячи).

Тарифы на проезд будут проиндексированы ниже уровня инфляции, отмечает дептранс. Разовые поездки и безлимитные «единые» подорожали в среднем на 8%, проездные ТАТ на 11%, а «единый» на 60 поездок — почти на 14%.

Предыдущее подорожание было в январе этого года. Тогда департамент транспорта объяснил индексацию тарифов повышением затрат на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие, а также планами закупок электробусов, электропоездов, трамваев и вагонов метро. Сейчас никак не объясняет (во всяком случае, публично) — просто констатирует.