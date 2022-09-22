Проезд в электричках подорожает с октября 2022 — на 6-10% 22.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Разовые билеты от Крюково до Ленинградского вокзала (и наоборот) на обычные электрички с 1 октября подорожают со 135 до 145, на «экспрессы» — с 225 до 240 рублей. Абонементы тоже станут дороже — на 6-10%.

Причина — правительства Москвы и Московской области подняли цены на пригородные перевозки. Стоимость проезда в пределах одной пригородной железнодорожной зоны повысили с 27 до 29 рублей. Проезд по одной московской зоне (это участок от Ховрино до Ленинградского вокзала) подняли с 42 до 46 рублей. От Зеленограда до Ховрино, Лихобор, Петровско-Разумовской, где можно пересесть на метро, билет будет стоить 87 (+6 рублей).

Абонементы Крюково — Москва также подорожали. Вот некоторые примеры:

  • Рабочий день на 30 дней: на обычных электричках — 3745 (+349), на «экспрессе» — 6160 (+385)
  • Ежедневно на 30 дней: на обычных электричках — 4460 (+ 416), на «экспрессе» — 7335 (+460)
  • 10 поездок: на обычных электричках — 1355 (+95), на «экспрессе» — 2370 (+240).

Новые цены опубликованы на сайте МТППК. Предыдущее подорожание проезда в электричках Ленинградского направления произошло в январе.

На других пригородных направлениях, где есть МЦД, стоимость проезда внутри московских зон остается той же — 46 рублей по карте «Тройка». В пригородной зоне подорожает с 56 до 60 рублей. МЦД-3 от Зеленограда обещают запустить весной 2023 года.

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Метки:
электричка, оплата проезда, контролеры
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