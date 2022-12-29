Торговый центр «Мега Химки» открылся после пожара. В ТЦ уверяют, что провели все необходимые проверки и убедились, что «Мега» полностью безопасна для посещения.
Часть магазинов, прилегающих к OBI, внутренняя детская площадка и парковка под зданием пока будут закрыты. Вот список закрытых магазинов:
- TJ Collection
- KANZLER
- Acoola
- Baskin-Robbins
- Beba Kids
- Button Blue
- Choupette
- Crocs Fissman
- GEOX kids
- Gloria Jeans & Gee Jay
- Ilcott
- Incanto
- Котофей
- Lapin House
- L'Etoile
- LOLOCLO
- LUSIO
- Мир Кубиков
- Mothercare
- RALF RINGER
- Respect
- Республика Игр
- Royal Rabbit
- СКОРОМАМА
- Спортмастер
- Star Lab
- SUNLIGHT
- Yamaguchi
- Zakka
График работы:
- 29 и 30 декабря с 10:00 до 00:00
- 31 декабря с 10:00 до 20:00
- 1 января с 12:00 до 23:00, рестораны и кафе до 00:00
- со 2 января в обычном режиме с 10:00 до 23:00, рестораны и кафе в пятницу и субботу до 00:00
Несколько дней назад возобновил работу «Ашан» (вход с улицы, со стороны Ленинградского шоссе, вход 5). Режим работы «Ашана» в «Меге»:
- 29, 30 декабря с 8:00 до 24:00
- 31 декабря с 8:00 до 20:00
- 1 января — выходной
- 2 января с 10:00 до 24:00
- с 3 января в обычном режиме с 8:00 до 24:00
Торговый центр «Мега Химки» временно закрылся после сильного пожара в гипермаркете OBI, который произошел утром 9 декабря. В результате происшествия погиб один человек. OBI полностью уничтожен.
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