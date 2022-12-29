Торговый центр «Мега Химки» открылся после пожара. Но часть магазинов всё ещё не работает (вот их список) 29.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Торговый центр «Мега Химки» открылся после пожара. В ТЦ уверяют, что провели все необходимые проверки и убедились, что «Мега» полностью безопасна для посещения.

Часть магазинов, прилегающих к OBI, внутренняя детская площадка и парковка под зданием пока будут закрыты. Вот список закрытых магазинов:

  • TJ Collection
  • KANZLER
  • Acoola
  • Baskin-Robbins
  • Beba Kids
  • Button Blue
  • Choupette
  • Crocs Fissman
  • GEOX kids
  • Gloria Jeans & Gee Jay
  • Ilcott
  • Incanto
  • Котофей
  • Lapin House
  • L'Etoile
  • LOLOCLO
  • LUSIO
  • Мир Кубиков
  • Mothercare
  • RALF RINGER
  • Respect
  • Республика Игр
  • Royal Rabbit
  • СКОРОМАМА
  • Спортмастер
  • Star Lab
  • SUNLIGHT
  • Yamaguchi
  • Zakka

График работы:

  • 29 и 30 декабря с 10:00 до 00:00
  • 31 декабря с 10:00 до 20:00
  • 1 января с 12:00 до 23:00, рестораны и кафе до 00:00
  • со 2 января в обычном режиме с 10:00 до 23:00, рестораны и кафе в пятницу и субботу до 00:00

Несколько дней назад возобновил работу «Ашан» (вход с улицы, со стороны Ленинградского шоссе, вход 5). Режим работы «Ашана» в «Меге»:

  • 29, 30 декабря с 8:00 до 24:00
  • 31 декабря с 8:00 до 20:00
  • 1 января — выходной
  • 2 января с 10:00 до 24:00
  • с 3 января в обычном режиме с 8:00 до 24:00

Торговый центр «Мега Химки» временно закрылся после сильного пожара в гипермаркете OBI, который произошел утром 9 декабря. В результате происшествия погиб один человек. OBI полностью уничтожен.

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Метки:
тц мега-химки
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