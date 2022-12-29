Торговый центр «Мега Химки» открылся после пожара. В ТЦ уверяют, что провели все необходимые проверки и убедились, что «Мега» полностью безопасна для посещения.



Часть магазинов, прилегающих к OBI, внутренняя детская площадка и парковка под зданием пока будут закрыты. Вот список закрытых магазинов:

TJ Collection

KANZLER

Acoola

Baskin-Robbins

Beba Kids

Button Blue

Choupette

Crocs Fissman

GEOX kids

Gloria Jeans & Gee Jay

Ilcott

Incanto

Котофей

Lapin House

L'Etoile

LOLOCLO

LUSIO

Мир Кубиков

Mothercare

RALF RINGER

Respect

Республика Игр

Royal Rabbit

СКОРОМАМА

Спортмастер

Star Lab

SUNLIGHT

Yamaguchi

Zakka

График работы:

29 и 30 декабря с 10:00 до 00:00

31 декабря с 10:00 до 20:00

1 января с 12:00 до 23:00, рестораны и кафе до 00:00

со 2 января в обычном режиме с 10:00 до 23:00, рестораны и кафе в пятницу и субботу до 00:00

Несколько дней назад возобновил работу «Ашан» (вход с улицы, со стороны Ленинградского шоссе, вход 5). Режим работы «Ашана» в «Меге»:

29, 30 декабря с 8:00 до 24:00

31 декабря с 8:00 до 20:00

1 января — выходной

2 января с 10:00 до 24:00

с 3 января в обычном режиме с 8:00 до 24:00

Торговый центр «Мега Химки» временно закрылся после сильного пожара в гипермаркете OBI, который произошел утром 9 декабря. В результате происшествия погиб один человек. OBI полностью уничтожен.