ТЦ «Мега Химки» начинает восстанавливаться после чудовищного пожара — с понедельника 26 декабря возобновит работу магазин «Ашан».

Открыт будет вход с улицы, со стороны Ленинградского шоссе (вход 5). Парковка перед магазином тоже работает.

В администрации «Меги» уверяют, что «провели все необходимые проверки и убедились, что все системы безопасности и защиты от пожара работают исправно». Дата открытия остальной части «Меги» пока неизвестна — последствия пожара там продолжают устранять.

Режим работы «Ашана» в «Меге»:

26 декабря с 10:00 до 24:00

27-30 декабря с 8:00 до 24:00

31 декабря с 8:00 до 20:00

1 января — выходной

2 января с 10:00 до 24:00

с 3 января в обычном режиме с 8:00 до 24:00

Торговый центр «Мега Химки» временно закрылся после пожара в гипермаркете OBI, который произошел утром 9 декабря. В результате происшествия погиб один человек. OBI полностью уничтожен. Предварительная причина — нарушения при проведении сварочных работ.