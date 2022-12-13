Строительный гипермаркет OBI в «Меге» полностью сгорел в пятницу. Во время пожара взорвались стройматериалы, погиб охранник магазина. Основная версия причин пожара — нарушение при сварочных работах.

Задержанные — 36-летний сварщик Денис Сагитов и 42-летний прораб Ильнур Шайхутдинов, сообщил Mash. Первого подозревают в нарушении правил техники безопасности при проведении сварочных работ, а второго — в нарушении правил противопожарной безопасности.

Работать они начали в 00:30 с разрешения представителей «Меги», предварительно закрыв пожароопасные товары. Периодически докладывали начальнику участка об обстановке. Последний раз — в 5:20 утра, а через полчаса сообщили о пожаре. Всё вспыхнуло очень быстро, пытались потушить огонь вместе с охранниками, но пламя было уже не остановить — рабочие эвакуировались. Говорят, что не понимают, как произошло возгорание, всё делали по инструкции, как и раньше. В «Меге» они работали с августа 2021 года.

Сейчас ТЦ «Мега Химки» закрыто — ликвидируют последствия пожара. Дата открытие пока неизвестна.