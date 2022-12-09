Сообщение о пожаре в ТЦ «Мега Химки» поступило в 5:59. По некоторым данным сначала загорелась кровля гипермаркета OBI. Затем в здании OBI произошел взрыв, огонь перешел на соседнее здание.
Вот некоторые подробности пожара (по данным из разных источников):
- погиб один человек, предположительно, охранник гипермаркета
- пожар начался на кровле, она обрушилась, из-за мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков, поэтому пожар так быстро распространился
- в OBI взорвалась лакокрасочная продукция — банки с краской и аэрозоли
- авиацию МЧС привели в готовность, но не использовали из-за взрывов внутри здания. На время от здания даже отвели пожарных
- возможные основные причины по разным источникам: неисправность оборудования, нарушения во время работ, короткое замыкание
- ущерб от пожара с учетом припаркованных авто может составить 20-30 млрд рублей
В 8:25 пожар локализован на площади 7000 кв.м. В 10:40 открытое горение ликвидировано, сообщили в МЧС.
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