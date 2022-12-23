Изменилась схема движения на Ленинградском шоссе между Зеленоградом и Солнечногорском — при движении в сторону области закрыт левый поворот на 51-м километре трассы (деревня Ложки). Это связано с необходимостью повысить безопасность — из-за левого поворота здесь происходили ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями.
Выезд в сторону Солнечногорска со стороны Поварово осуществляется через Индустриальный парк Есипово и новую развязку. Для разворота на Ленинградском шоссе можно воспользоваться светофором, расположенным в 1,5 км в районе местного рынка или транспортной развязкой на 50 км
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