Изменилась схема движения на Ленинградском шоссе между Зеленоградом и Солнечногорском — при движении в сторону области закрыт левый поворот на 51-м километре трассы (деревня Ложки). Это связано с необходимостью повысить безопасность — из-за левого поворота здесь происходили ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями.