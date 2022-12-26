«Фабрику прототипов» запустили в Зеленограде. Здесь помогут под заказ изготовить любую деталь 26.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Более 30 проверенных компаний и более ста единиц технологического оборудования доступны заказчикам сервиса «Фабрика прототипов», который заработал на портале Московского инновационного кластера — он будет интересен производственным и технологическим компаниям, ученым и стартапам с одной стороны, а с другой — центрам 3D-печати, инжиниринговым компаниям и компаниям промдизайна. Оператором сервиса стала «Корпорация развития Зеленограда» (КРЗ), а одним из поставщиков услуг — действующий на базе КРЗ Центр прототипирования и 3D-печати «СКАТ 3D».

Сервисом «Фабрика прототипов» приглашают воспользоваться участников и партнёров кластера из всех регионов России. Технологические стартапы, предприниматели или ученые смогут найти с его помощью компанию, которая изготовит для них любую деталь или прототип — образец будущего продукта. «Стартапы и небольшие технологические компании смогут проверить работоспособность своих изделий на прототипах. Им не потребуется закупать специальное оборудование для создания опытных образцов», — пояснил, представляя новый сервис, глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Работает сервис довольно просто: это онлайн-площадка, на которой заказчик может зарегистрироваться и заполнить пошаговую заявку, если ему нужно сделать какую-то деталь, модель, прототип своего будущего продукта. Заявка публикуется на сервисе, и заинтересованные компании-исполнители на него отвечают, сообщая стоимость услуги, сроки и прочие нюансы. Заказчику остаётся выбрать исполнителя с наиболее подходящими условиями и подписать контракт в личном кабинете.

Инжиниринговые компании и другие исполнители могут подключиться к проекту, пройдя процедуру аккредитации.

«Зеленоградский Центр прототипирования будет одним из исполнителей на этом сервисе, предлагая с его помощью свои услуги заказчикам, — рассказал „Зеленоград.ру“ руководитель проекта „Фабрика прототипов“ в КРЗ Филипп Чураков. — Кроме того, в качестве исполнителей аккредитована еще 31 компания. „Корпорация развития Зеленограда“ отвечает за создание нового сервиса и за его функционирование — мы обрабатываем заявки от заказчиков, приглашаем исполнителей, решаем технические вопросы. За годы работы нашего Центра прототипирования и 3D-печати „СКАТ 3D“ в КРЗ были накоплены все необходимые компетенции и опыт в этой области — и по обработке заказов, и по общению с клиентами и решению их проблем. Мы понимаем, как всё это делается, поэтому были готовы выступить оператором такого сервиса».

Помимо изготовления прототипа или деталей из любых материалов — от пластика и полимера до гипса и металла — заказчики получат помощь в разработке модели, дизайна, проектной и конструкторской документации. Чтобы снизить издержки и минимизировать неточность, при тестировании первых образцов применяются современные технологии 3D-печати. Небольшие партии исполнители также печатают на 3D-принтерах — «По качеству они не уступают зарубежной продукции, но обходятся дешевле. К тому же применение 3D-печати экономит время: партия изготавливается быстрее, чем при литье или фрезеровке» , — рассказал Алексей Фурсин.

Сервис поможет создавать новые линейки отечественной продукции, от прототипа до запуска мелкосерийного высокотехнологичного производства — в том числе, замещать импортные продукты: «Участники рынка могут наладить выпуск уникальных комплектующих по собственным чертежам или производство аналогов деталей, которые поставляли производители, ушедшие с рынка» , — отмечают на портале правительстве Москвы.

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Метки:
производство, кластер
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