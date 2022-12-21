Больше 30 дворников не хватает в разгар зимы в одном из районов Зеленограда 21.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Острая нехватка дворников продолжает сохраняться в районе Савёлки — из необходимых 124 человек работают только 92 (от нормы это 74%).

В район Савёлки входят 3, 5, 6 и 7 микрорайоны. К началу ноября, когда дворники для зимней уборки уже должны были быть набраны, в Савёлках ситуация была ещё хуже — не хватало 45% дворников. Судя по данным районной газеты, за полтора месяца удалось набрать 21 человека, но сейчас всё ещё не хватает 32-x.

У потенциального «старательного и трудолюбивого» дворника должна быть регистрация в Москве. Обещают доход 45-48 тысяч рублей (непонятно, это до уплаты налогов или «на руки»). Набирают с помощью объявлений на домах, обзванивают тех, кто трудился прошлой зимой. Но, судя по результатам, этого недостаточно. Если вы хотите поработать дворников, звоните в отдел кадров «Жилищника» 8-499-736-96-81 или заполните форму.

В других районах ситуация лучше — например, в Крюково и в Старом Крюково набрано 96% от необходимого числа дворников. По Матушкино и Силино информации найти не удалось. Впрочем, нехватка даже трёх дворников (как в Старом Крюково) в условиях плохой погоды может приводить к непочищенной вовремя дорожке или к невозможности выехать с заваленной снегом парковки.

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Метки:
уборка улиц и дворов, снег
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