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Коммунальщики завалили машины снегом. Что мешает им быстро очищать парковки? 19.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Несмотря на рекордный снегопад, коммунальные службы неплохо справляются с расчисткой дворов, автомобильных и пешеходных дорог. Проблемой стала только расчистка парковок. Точней — не расчистка, а заваливание снегом. Вроде бы из лучших побуждений коммунальщики превратили жизнь некоторых водителей в ад.

По инструкции парковочные места чистят в последнюю очередь — после выходов из подъездов, тротуаров, подходов к остановкам и т. п. Это логично, но «в последнюю очередь» не должно означать «когда-нибудь».

И если после кратковременных снегопадов это более-менее выполнялось, то сейчас на претензии жителей «Жилищник» отвечает, что очистит парковки от отвалов после завершения снегопада. А если снегопад уже длится несколько дней и, по словам мэра Собянина, продлится всю неделю, то что же — распрощаться с машиной?

Советы диванных экспертов взять лопату и выкопать свою машину выполнить в общем случае невозможно — лопатой большинство завалов уже не расчистить. Тем более, что не каждый водитель — сильный и здоровый человек, способный помахать лопатой. Тем более, если снег полежит несколько дней и превратится в ледяной бруствер.

Да и лопату ещё надо раздобыть. «Трактор всех замёл, дворники ничего не делали, мы подошли попросили у них лопату, чтобы самим откопать машины, но лопаты нам не дали» , — пишет житель корпуса 1504. Некоторые предлагают оставлять лопаты у подъездов, раз дворники не справляются, но на весь город лопат понадобится слишком много.

И всё же кое-где «Жилищник» старается чистить парковки побыстрей. Но и здесь не всегда получается хорошо. Например, в 10-м микрорайоне пытались чистить вокруг машин снегоуборщиком, но жители против: во-первых, он может поцарапать машины, во-вторых, снег из раструба летит на машины и тоже может их испортить.

Возможно, парковки не успевают убирать из-за неспособности «Жилищника» полностью укомплектовать штат дворников. К началу зимы в Зеленограде не хватало полторы сотни дворников (26%). Сейчас их должно быть больше, но в условиях сильного снегопада на счету каждая пара рук, способная держать лопату. «Зеленоград.ру» отправил запрос в префектуру, чтобы узнать, сколько дворников есть сейчас.

Проблеме заваливания снегом машин много лет. Похоже, надо что-то радикально менять в технологии уборки парковочных мест. Прочищать снег между тесно расставленными машинами, которые то уедут, то приедут, сложно, трудоемко и неэффективно. Возможно, «Жилищнику» следует начать системно налаживать контакт с владельцами машин, чтобы просить их временно уехать с парковки для быстрой очистки. А может быть взять на вооружение практику дорожных служб, которые для укладки асфальта сначала просят убрать машины, а потом передвигают эвакуатором тех, кто не уехал сам.

Как решить проблему очистки парковок от снега?
Нанять больше дворников
Просить водителей убирать машины
Перемещать машины для уборки
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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, уборка улиц и дворов, снег
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Обсуждение
Юрий Хотимский
4 часа назад
Связь управляющей организации и жителя заложены в фактах ее выбора и наличия договорных отношений. А сервисов коммуникации много.
neu_romancer@bk.ru
4 часа назад
неплохо справляются????? единственное место на всю москву, где справились это возле моего дома в зеленограде и то потому что чистит тут молодой ответственный дворник. а вот по всему остальному сложилось впечатление, что вчера была всемосковская забастовка дворников. ВЕЗДЕ дикие сугробы, что в москве, что в зеле, дойти от станции по новокрюковской в 15 м/р практически невозможно было, ни одного следа что трактор вообще существует. но хотя что это я, воскресенье, все отдыхают, одни чинуши отчитываются как мы замечательно справились и какой рекорд по снегопадам у нас, дада, давно такого не было, буквально с прошлого года...
Василий Козинский
3 часа назад
"Да и лопату ещё надо раздобыть" - ну это, на мой взгляд, самый смешной довод для автовладельца в середине зимы.
Вот еще подсказка: к лету зонтик надо раздобыть... не благодарите ;)
Вадим Гусман
1 час назад
Я, как и многие автомобилист. Помню время, когда парковки (принципиально) не чистили коммунальные службы и все автомобилисты сами лопатами отгребали снег... Последние годы стали чистить, и когда чистят, то делают это хорошо, аккуратно и качественно! Но, действительно, делают это не всегда своевременно! Но главная проблема в том, что когда трактор расчищает проезд, то весь снег отваливает как раз к автомобилям! Он постепенно утрамбовывается и превращается в ледяную глыбу! Через которую выехать не реально... Понятно, что ПОЛНЯ очистка парковок требует много дворников и трактор, но прочистить отвал после трактора мог бы ЕЖЕДНЕВНО (после прохода трактора) всего один дворник! И была бы решена ГЛАВНАЯ проблема! (Прошу мое предложение довести до управ, чтобы они ОБЯЗАЛИ Жилищник хотя бы так решить проблему автомобилистов!
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