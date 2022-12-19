Несмотря на рекордный снегопад, коммунальные службы неплохо справляются с расчисткой дворов, автомобильных и пешеходных дорог. Проблемой стала только расчистка парковок. Точней — не расчистка, а заваливание снегом. Вроде бы из лучших побуждений коммунальщики превратили жизнь некоторых водителей в ад.

По инструкции парковочные места чистят в последнюю очередь — после выходов из подъездов, тротуаров, подходов к остановкам и т. п. Это логично, но «в последнюю очередь» не должно означать «когда-нибудь».

И если после кратковременных снегопадов это более-менее выполнялось, то сейчас на претензии жителей «Жилищник» отвечает, что очистит парковки от отвалов после завершения снегопада. А если снегопад уже длится несколько дней и, по словам мэра Собянина, продлится всю неделю, то что же — распрощаться с машиной?

Советы диванных экспертов взять лопату и выкопать свою машину выполнить в общем случае невозможно — лопатой большинство завалов уже не расчистить. Тем более, что не каждый водитель — сильный и здоровый человек, способный помахать лопатой. Тем более, если снег полежит несколько дней и превратится в ледяной бруствер.