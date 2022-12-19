Несмотря на рекордный снегопад, коммунальные службы неплохо справляются с расчисткой дворов, автомобильных и пешеходных дорог. Проблемой стала только расчистка парковок. Точней — не расчистка, а заваливание снегом. Вроде бы из лучших побуждений коммунальщики превратили жизнь некоторых водителей в ад.
По инструкции парковочные места чистят в последнюю очередь — после выходов из подъездов, тротуаров, подходов к остановкам и т. п. Это логично, но «в последнюю очередь» не должно означать «когда-нибудь».
И если после кратковременных снегопадов это более-менее выполнялось, то сейчас на претензии жителей «Жилищник» отвечает, что очистит парковки от отвалов после завершения снегопада. А если снегопад уже длится несколько дней и, по словам мэра Собянина, продлится всю неделю, то что же — распрощаться с машиной?
Советы диванных экспертов взять лопату и выкопать свою машину выполнить в общем случае невозможно — лопатой большинство завалов уже не расчистить. Тем более, что не каждый водитель — сильный и здоровый человек, способный помахать лопатой. Тем более, если снег полежит несколько дней и превратится в ледяной бруствер.
Да и лопату ещё надо раздобыть. «Трактор всех замёл, дворники ничего не делали, мы подошли попросили у них лопату, чтобы самим откопать машины, но лопаты нам не дали» , — пишет житель корпуса 1504. Некоторые предлагают оставлять лопаты у подъездов, раз дворники не справляются, но на весь город лопат понадобится слишком много.
И всё же кое-где «Жилищник» старается чистить парковки побыстрей. Но и здесь не всегда получается хорошо. Например, в 10-м микрорайоне пытались чистить вокруг машин снегоуборщиком, но жители против: во-первых, он может поцарапать машины, во-вторых, снег из раструба летит на машины и тоже может их испортить.
Возможно, парковки не успевают убирать из-за неспособности «Жилищника» полностью укомплектовать штат дворников. К началу зимы в Зеленограде не хватало полторы сотни дворников (26%). Сейчас их должно быть больше, но в условиях сильного снегопада на счету каждая пара рук, способная держать лопату. «Зеленоград.ру» отправил запрос в префектуру, чтобы узнать, сколько дворников есть сейчас.
Проблеме заваливания снегом машин много лет. Похоже, надо что-то радикально менять в технологии уборки парковочных мест. Прочищать снег между тесно расставленными машинами, которые то уедут, то приедут, сложно, трудоемко и неэффективно. Возможно, «Жилищнику» следует начать системно налаживать контакт с владельцами машин, чтобы просить их временно уехать с парковки для быстрой очистки. А может быть взять на вооружение практику дорожных служб, которые для укладки асфальта сначала просят убрать машины, а потом передвигают эвакуатором тех, кто не уехал сам.
Вот еще подсказка: к лету зонтик надо раздобыть... не благодарите ;)