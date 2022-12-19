Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи на автобусной остановке
Очень глупого вора задержала зеленоградская полиция — он убирал в салоне автобуса после рейса, заметил забытый пакет с планшетом и забрал его себе.
То ли он не знал, что в автобусе установлены камеры видеонаблюдения, то ли подумал, что о пропаже не заявят, но полиция описывает, что он «воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает»
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