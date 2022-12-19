Кража планшета из автобуса попала на камеру видеонаблюдения. Вора задержали 19.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Очень глупого вора задержала зеленоградская полиция — он убирал в салоне автобуса после рейса, заметил забытый пакет с планшетом и забрал его себе.

То ли он не знал, что в автобусе установлены камеры видеонаблюдения, то ли подумал, что о пропаже не заявят, но полиция описывает, что он «воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает»

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Метки:
кража
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