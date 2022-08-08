Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи на автобусной остановке в 6-м микрорайоне. О краже сообщила 74-летняя жительница. Кошелек, в котором было 3400 рублей и банковская карта, вытащили из сумки украли на автобусной остановке. Вора пока не нашли.