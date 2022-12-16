Снова носить маски, не пускать на работу с симптомами простуды и продолжать вакцинироваться от гриппа рекомендовал московский Роспотребнадзор. Причина — «осложнение ситуации» по заболеваемости гриппом и ОРВИ



Вот что рекомендовано:

обеспечить не менее 75% охвата прививками работников предприятий, относящихся к группам риска. Сейчас по данным Роспотребнадзора в Москве привито 59% жителей. Это странная рекомендация, потому что три дня назад глава федерального Роспотребнадзора объявила о завершении прививочной кампании против гриппа — «cейчас уже поздно и не нужно [делать прививку от гриппа]», — сказала она

организовать входной контроль и не допускать до работы лиц с признаками ОРВИ

увеличить частоту «дезинфекционных мероприятий» и проветривания

в поликлиниках и других социальных учреждениях — контроль температуры на входе, работникам — носить маски

в больницах — запрет посещения родственниками

в школах и детсадах останавливать учебу, если болеют более 20% детей