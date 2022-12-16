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Роспотребнадзор рекомендовал ввести ограничения из-за «осложнения ситуации» с ОРВИ и гриппом 16.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Снова носить маски, не пускать на работу с симптомами простуды и продолжать вакцинироваться от гриппа рекомендовал московский Роспотребнадзор. Причина — «осложнение ситуации» по заболеваемости гриппом и ОРВИ

Вот что рекомендовано:

  • обеспечить не менее 75% охвата прививками работников предприятий, относящихся к группам риска. Сейчас по данным Роспотребнадзора в Москве привито 59% жителей. Это странная рекомендация, потому что три дня назад глава федерального Роспотребнадзора объявила о завершении прививочной кампании против гриппа — «cейчас уже поздно и не нужно [делать прививку от гриппа]», — сказала она
  • организовать входной контроль и не допускать до работы лиц с признаками ОРВИ
  • увеличить частоту «дезинфекционных мероприятий» и проветривания
  • в поликлиниках и других социальных учреждениях — контроль температуры на входе, работникам — носить маски
  • в больницах — запрет посещения родственниками
  • в школах и детсадах останавливать учебу, если болеют более 20% детей

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Метки:
грипп, вакцина, орви, маски и перчатки
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