Где сделать прививку от гриппа взрослым и детям. Какие вакцины используют
Снова носить маски, не пускать на работу с симптомами простуды и продолжать вакцинироваться от гриппа рекомендовал московский Роспотребнадзор. Причина — «осложнение ситуации» по заболеваемости гриппом и ОРВИ
Вот что рекомендовано:
- обеспечить не менее 75% охвата прививками работников предприятий, относящихся к группам риска. Сейчас по данным Роспотребнадзора в Москве привито 59% жителей. Это странная рекомендация, потому что три дня назад глава федерального Роспотребнадзора объявила о завершении прививочной кампании против гриппа — «cейчас уже поздно и не нужно [делать прививку от гриппа]», — сказала она
- организовать входной контроль и не допускать до работы лиц с признаками ОРВИ
- увеличить частоту «дезинфекционных мероприятий» и проветривания
- в поликлиниках и других социальных учреждениях — контроль температуры на входе, работникам — носить маски
- в больницах — запрет посещения родственниками
- в школах и детсадах останавливать учебу, если болеют более 20% детей
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