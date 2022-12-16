Официально это платформа №3. Второй её пока называют, чтобы пассажиры не путались — привычно называть крайнюю со стороны старого города платформу №4, затем идут №2, 3 и 1. Когда снесут оставшиеся две платформы и построят последнюю третью, окончательная нумерация будет такая (со стороны старого города): платформа №2, затем №3 и №1.

Одновременно с открытием новой платформы закроют соседнюю (которая как раз сейчас №3) — будут готовить её к сносу. Новая практически готова к открытию, там завершаются отделочные работы.

17 и 18 декабря для укладки нового 5-го пути и переключения движения поездов будет 22-часовое технологическое «окно». Из-за этого отменяется ряд электричек. К вечеру субботы укладка верхнего строения пути должна быть завершена, сообщили «Зеленоград.ру» в компании «1520», занимающейся реконструкцией станции Крюково. Сразу же после этого открыть платформу и пустить электрички на новый путь нельзя: надо еще, в частности, произвести подсыпку балласта, сделать подбивку, рихтовку и выправку пути. Работы потребуют отключения контактной сети.

Демонтаж соседней платформы с большой вероятностью начнется только в январе, после новогодних праздников.