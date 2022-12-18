Открыть вторую по счету новую платформу планировалось во вторник 20 декабря, но успели раньше — утром в воскресенье возле неё начали останавливаться электрички из Москвы. После завершения реконструкции станции Крюково это будет платформа №3, а пока у неё проектный номер 2. Вход и выход с платформы — через пешеходный мост.
Движение поездов переключили в ночь с 17 на 18 декабря. Так сначала и планировалось, но закладывали еще пару дней на укладку и выправку верхнего строения нового пути в зимних условиях. «Вся работа по запуску платформы в контексте строительного процесса зависит от условий укладки при отрицательных температурах», пояснили «Зеленоград.ру» в компании «1520», выполняющей реконструкцию станции.
Ранее мы написали, что на новой платформе останавливаются поезда в Москву. Это была информация подрядчика работ, оказавшаяся неверной. Здесь останавливаются электрички из Москвы.
Демонтаж соседней платформы с большой вероятностью начнется только в январе, после новогодних праздников.