Открыли новую платформу на станции Крюково. На ней останавливаются электрички из Москвы 18.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Открыть вторую по счету новую платформу планировалось во вторник 20 декабря, но успели раньше — утром в воскресенье возле неё начали останавливаться электрички из Москвы. После завершения реконструкции станции Крюково это будет платформа №3, а пока у неё проектный номер 2. Вход и выход с платформы — через пешеходный мост.

Движение поездов переключили в ночь с 17 на 18 декабря. Так сначала и планировалось, но закладывали еще пару дней на укладку и выправку верхнего строения нового пути в зимних условиях. «Вся работа по запуску платформы в контексте строительного процесса зависит от условий укладки при отрицательных температурах», пояснили «Зеленоград.ру» в компании «1520», выполняющей реконструкцию станции.

Ранее мы написали, что на новой платформе останавливаются поезда в Москву. Это была информация подрядчика работ, оказавшаяся неверной. Здесь останавливаются электрички из Москвы.

Демонтаж соседней платформы с большой вероятностью начнется только в январе, после новогодних праздников.

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Метки:
электричка, станция крюково
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