Директор Дворца творчества обратилась к родителям из-за перекрытия пешеходных дорожек 09.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Директор Дворца творчества и муниципальный депутат Ирина Харитонова публично обратилась к родителям с связи с ограждением, которое устанавливает дачное товарищество «ИТР Трамвая», перекрывая детям и родителям пешеходные дорожки на пути к ДТ.

Харитонова пишет, что ставит безопасность детей на первое место и не может оставаться равнодушной «по отношению к происходящему» — то есть к ситуации, когда из-за установки ограждения путь посетителей к её учреждению будет связан с двумя дополнительными переходами автомобильной дороги.

Но как директор Харитонова ограничена в своих действиях территорией Дворца творчества. Однако в качестве муниципального депутата района Старое Крюково (в который входит 9-й микрорайон) она вместе с коллегами (вероятно, другими депутатами) составила обращение в управу района и в префектуру, чтобы найти «возможные пути решения сложившейся ситуации».

Ирина Харитонова действительно идёт навстречу пожеланиям родителей. Например, недавно она организовала дополнительную калитку для входа на территорию Дворца творчества со стороны леса (хотя после перекрытия «Трамваем» прохода через улицу Рабочая эта калитка во многом стала бесполезной).

«Зеленоград.ру» продолжает вести общественную кампанию, цель которой — не дать перекрыть пешеходные дорожки от автобусной остановки «Октябрьская» вглубь 9-го микрорайона, а также открыть уже перекрытый проход по улице Рабочей. Подписи под этими требованиями оставили уже более 1100 зеленоградцев. В основном это жители 8-12 микрорайонов и родители, чьи дети занимаются во Дворце творчества.

Присоединиться к этим требованиям вы можете на странице zelenograd.ru/stoptram

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Метки:
микрорайон 9, ворота и заборы, днт «итр трамвая», дворец творчества, сюжет: ограждение вокруг "трамвая"
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Директор Дворца творчества обратилась к родителям из-за перекрытия пешеходных дорожек Новости
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