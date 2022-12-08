Перехватывающая парковка находится примерно в ста метрах от станции метро «Пятницкое шоссе». Машину там можно оставлять бесплатно с 5:30 до 2:00, если совершить не менее двух поездок в этот день на метро, МЦК или МЦД. Первая поездка должна быть от метро «Пятницкое шоссе». Ночью (с 22:00 до 6:00) парковка стоит 50 рублей за первые два часа, далее бесплатная.

Адрес парковки: Пятницкое шоссе, дом 48. Её также можно найти по номеру — 9177

На новой стоянке 97 мест, десять из них для инвалидов, сообщили в департаменте транспорта. Можно в течение дня — с 6:00 до 22:00 — просто ставить там автомобиль, это стоит 50 рублей в час.

Рядом с этим метро уже есть перехватывающая парковка №9139 по адресу Пятницкое шоссе, владение 54-56.

По Пятницкому шоссе до одноименной станции метро добираются в основном жители района Крюково, нового города. Рядом с метро находится остановка автобусов 400К и 400T, связывающих Зеленоград со станциями метро «Сходненская» и «Тушинская».

Возле станции Крюково собираются делать похожие парковки, но только после запуска МЦД-3.