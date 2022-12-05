Префект пожелал зеленоградцам мира, а участникам «специальной военной операции» — вернуться домой 05.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Пожелания мира и возвращения домой от префекта Анатолия Смирнова — часть его поздравления c годовщиной начала контрнаступления в битве за Москву в декабре 1941 года.

«И сегодня кто-то из молодых ребят снова держит в руках оружие, участвуя в специальной военной операции на Украине. Дорогие зеленоградцы! Пусть ваши родные: братья, сыновья, мужья — вернутся домой. Желаю всем мира, здоровья и счастья!», — сказал префект.

Между тем, житель 11-го микрорайона, который по его словам находится в зоне «специальной военной операции», прислал фотографию тёплых носков, присланных из Зеленограда. «Большое спасибо городу, где я проживаю», написал он в сообщении

Если вы сами или ваш родственник сейчас находится на Украине или в приграничных территориях, расскажите, как у вас дела — напишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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Метки:
Смирнов Анатолий Николаевич, сюжет: конфликт* с украиной 2022
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