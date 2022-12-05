Пожелания мира и возвращения домой от префекта Анатолия Смирнова — часть его поздравления c годовщиной начала контрнаступления в битве за Москву в декабре 1941 года.

«И сегодня кто-то из молодых ребят снова держит в руках оружие, участвуя в специальной военной операции на Украине. Дорогие зеленоградцы! Пусть ваши родные: братья, сыновья, мужья — вернутся домой. Желаю всем мира, здоровья и счастья!», — сказал префект.

Между тем, житель 11-го микрорайона, который по его словам находится в зоне «специальной военной операции», прислал фотографию тёплых носков, присланных из Зеленограда. «Большое спасибо городу, где я проживаю», написал он в сообщении