Следственный изолятор на четыре тысячи мест построят в Солнечногорском округе 05.12.2022 ZELENOGRAD.RU

О строительстве СИЗО стало известно из постановления правительства о переводе участка площадью около 42 га из сельхозземель в земли промышленности. Для СИЗО выделили участок возле трассы М11, недалеко от Солнечногорска, возле деревни Шапкино. Сроки строительства неизвестны.

В Зеленограде тоже планируют построить СИЗО, правда поменьше — на две тысячи мест. В прошлом году для него выделили участок в Восточной промзоне, на пересечении Сосновой аллеи и Фирсановского шоссе.

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Метки:
солнечногорский округ, тюрьма, колония, сизо, фсин
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