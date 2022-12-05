Столетняя история крюковской колонии. От кирпича и террора окрестных деревень до витрины для иностранцев и съемок киноклассики
О строительстве СИЗО стало известно из постановления правительства о переводе участка площадью около 42 га из сельхозземель в земли промышленности. Для СИЗО выделили участок возле трассы М11, недалеко от Солнечногорска, возле деревни Шапкино. Сроки строительства неизвестны.
В Зеленограде тоже планируют построить СИЗО, правда поменьше — на две тысячи мест. В прошлом году для него выделили участок в Восточной промзоне, на пересечении Сосновой аллеи и Фирсановского шоссе.
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