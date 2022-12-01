Новая аптека сети «Столички» открылась в 9-м микрорайоне. Аптека расположена в корпусе 934, на углу дома — это новостройка на Солнечной аллее, рядом с «Перекрестком». График работы — с 9 до 21.
У аптечной сети «Столички» есть мобильное приложение и программа лояльности — карты постоянных покупателей. На сайте или в приложении доступно бронирование лекарств на 24 часа с самовывозом из аптек. Теперь в Зеленограде одиннадцать аптек этой сети
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Выдан тысячный автомобиль в дилерском центре «Chery Автодин Зеленоград» — рассказываем подробности Реклама
Конфликт на автобусной остановке закончился ударом бутылкой по голове и отобранным телефоном Новости
Массаж для женщин от Ирины Сафоновой — авторские методики коррекции фигуры и омоложения. С 1 по 7 декабря — скидка 20% на любой курс массажа Реклама
Квартиру купили, а жить негде? Юридическое бюро «Право и Защита» — защита дольщиков перед застройщиком и в суде Реклама
«Школа Циклического управляемого дыхания и звуковой аэромассаж» — набор на курс авторских занятий Геннадия Наседкина Реклама
Знакомство с центром семейной кинологии и канистерапии «Растём с псом». Клуб друзей «Зеленоград.ру» собирает группу Афиша
Площадь приюта для бездомных животных увеличили на треть. Это может решить острую проблему с переполненностью Новости
Удобный шиномонтаж на въезде в Зеленоград прекратил работать — его снесли, как незаконную постройку Новости