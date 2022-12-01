У аптечной сети «Столички» есть мобильное приложение и программа лояльности — карты постоянных покупателей. На сайте или в приложении доступно бронирование лекарств на 24 часа с самовывозом из аптек. Теперь в Зеленограде одиннадцать аптек этой сети