Водителей, использующих модифицированные глушители или слушающих громкую музыку, планируется штрафовать на пять тысяч рублей и более (в зависимости от мощности двигателя) — это в десять раз больше, чем сейчас. Контроль предлагают автоматический — с помощью специальных устройств «шумомеров». Кроме того, предполагается, что шумную машину можно задержать, поскольку водитель не может оперативно устранить причину такого нарушения.

Ужесточить наказание за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами предложил мэр Собянин год назад. Московская городская дума разработала соответствующие поправки в кодекс об административных правонарушениях (статья 8.23) и внесла их в Госдуму. Сейчас наказание по этой статье — всего лишь 500 рублей.