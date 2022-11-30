Водителей, использующих модифицированные глушители или слушающих громкую музыку, планируется штрафовать на пять тысяч рублей и более (в зависимости от мощности двигателя) — это в десять раз больше, чем сейчас. Контроль предлагают автоматический — с помощью специальных устройств «шумомеров». Кроме того, предполагается, что шумную машину можно задержать, поскольку водитель не может оперативно устранить причину такого нарушения.
Ужесточить наказание за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами предложил мэр Собянин год назад. Московская городская дума разработала соответствующие поправки в кодекс об административных правонарушениях (статья 8.23) и внесла их в Госдуму. Сейчас наказание по этой статье — всего лишь 500 рублей.
Зеленоградский депутат Мосгордумы Андрей Титов поддержал законопроект. Для нашего города проблема актуальна — многие жители домов вдоль дорог страдают от ночного «рева» автомобилей и мотоциклов, а также от громкой музыки из припаркованных машин.
Впрочем, увеличить санкции за нарушение ещё не значит суметь их применить — с этим у властей часто возникают проблемы. Например, непонятно, сможет ли шумомер определить источник шума, если рядом едут две машины. Камеры с шумомерами уже тестируются в Москве, заявила депутат Мосгордумы Елена Николаева, но о результатах тестирование пока ничего неизвестно.
Также непонятно, как и кто будет фиксировать уровень шума машин, которые просто стоят на парковке с открытыми дверьми и очень громко включенной музыкой.