На строительство храмов в 16 и 17 микрорайонах дадут почти двести миллионов рублей 30.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Целевые субсидии от РПЦ получат строящиеся храмы — Георгия Победоносца возле Георгиевского проспекта в 17-м микрорайоне и Архистратига Михаила на Панфиловском проспекте в 16-м микрорайоне. Первый — более 137 миллионов рублей, второй — около 55 млн.

Об этом сообщил заместитель префекта Дмитрий Морозов, курирующий строительство в Зеленограде. Совещание по строительству православных храмов в Москве состоялось в Патриархии 22 ноября, на нём присутствовали, среди прочих, настоятели двух строящихся зеленоградских храмов Андрей Коновалов и Михаил Ильин.

Еще один храм строят в 10-м микрорайоне у Школьного озера — иконы Божией Матери «Скоропослушница», с духовно-образовательным центром. На это строительство — начальный этап — Патриархия выделила деньги этим летом.

В целом стоимость строительства этих трёх церквей оценивается в миллиард рублей. Вместимость каждого — около пятисот человек.

С 2010 года, когда стартовала программа «200 храмов», москвичи пожертвовали на строительство церквей «около 50-60 миллиардов рублей», — сообщил куратор программы Владимир Ресин. Это не обязательно деньги: «Кто-то свечку поставил, кто-то другую помощь оказал, например, строительными материалами, кто-то привел крупного благотворителя».

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Метки:
микрорайон 16, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), храмы и церкви
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