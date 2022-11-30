Об этом сообщил заместитель префекта Дмитрий Морозов, курирующий строительство в Зеленограде. Совещание по строительству православных храмов в Москве состоялось в Патриархии 22 ноября, на нём присутствовали, среди прочих, настоятели двух строящихся зеленоградских храмов Андрей Коновалов и Михаил Ильин.

Еще один храм строят в 10-м микрорайоне у Школьного озера — иконы Божией Матери «Скоропослушница», с духовно-образовательным центром. На это строительство — начальный этап — Патриархия выделила деньги этим летом.

В целом стоимость строительства этих трёх церквей оценивается в миллиард рублей. Вместимость каждого — около пятисот человек.

С 2010 года, когда стартовала программа «200 храмов», москвичи пожертвовали на строительство церквей «около 50-60 миллиардов рублей», — сообщил куратор программы Владимир Ресин. Это не обязательно деньги: «Кто-то свечку поставил, кто-то другую помощь оказал, например, строительными материалами, кто-то привел крупного благотворителя».