Магазин сети «Чижик» с продуктами «по улётным ценам» открылся рядом с Зеленоградом. Сравнили его цены с «Пятёрочкой»
Магазин сети «Чижик» с продуктами «по улётным ценам» откроется в 3-м ТЦ (корпус 317А строение 1). По данным сети, открытие запланировано на 11 декабря, а работать магазин будет с 9 до 21 часа. Вероятно, новый магазин откроется на месте «Дикси»
Фото: Zelenograd.ru
У сети «Чижик» тот же владелец, что и у «Пятерочки» и «Перекрестка». Но по формату это «жесткий дискаунтер» с ценами «ниже средних». Когда открывали магазин этой сети рядом с Зеленоградом, мы сравнивали цены с «Пятёрочкой» — действительно, на многие позиции цена была ниже. А ещё на ценниках в «Чижике» пишут цену за килограмм, это позволяет осознанно выбрать товар с меньшей ценой.
В Зеленограде уже есть два «Чижика» — на Центральной площади и в 23-м микрорайоне.
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