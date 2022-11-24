Фото: zelbiblio.ru
Игровые комнаты для детей от года до пяти лет открылись в центре «Доброволец» в корпусе 1414. Игровая идеально подходит для уютных посиделок, где мамы могут пообщаться и отвлечься от повседневных забот, пока дети заняты изучением нового пространства, считают в «Объединении культурных центров Зеленограда».
- Две игровые комнаты с развивающими игрушками
- «Сухой» бассейн с горкой
- Карандаши и раскраски
- Удобные кресла-груши, возможность подзарядить гаджеты
- Удобный туалет для детей
- Книгообмен
- Чай для мамы, вода для ребенка
Игровые работают с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов. Стоимость одного часа — 150 рублей. Оплата банковской картой через терминал. ?Ответственность за детей во время посещения игровой несут родители.
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