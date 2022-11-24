Игровые комнаты для детей от года до пяти лет открылись в центре «Доброволец» в корпусе 1414. Игровая идеально подходит для уютных посиделок, где мамы могут пообщаться и отвлечься от повседневных забот, пока дети заняты изучением нового пространства, считают в «Объединении культурных центров Зеленограда».

Две игровые комнаты с развивающими игрушками

«Сухой» бассейн с горкой

Карандаши и раскраски

Удобные кресла-груши, возможность подзарядить гаджеты

Удобный туалет для детей

Книгообмен

Чай для мамы, вода для ребенка

Игровые работают с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов. Стоимость одного часа — 150 рублей. Оплата банковской картой через терминал. ?Ответственность за детей во время посещения игровой несут родители.