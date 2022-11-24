В сети «Колесо» подтвердили, что шиномонтаж закрыт. Одноименный магазин автотоваров пока продолжит работу. Ближайший шиномонтаж «Колеса» находится в проезде 4801 (рядом с заправкой BP).

Примечательно, что во время сноса незаконного шиномонтажа государственная инспекция по контролю за объектами недвижимости сама очевидно допустила нарушение, перегородив проход для местных жителей, не обеспечив путей обхода, не предоставив жителям информацию о виде и сроках работ.