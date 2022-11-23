«Скачите, старушки». Неизвестные перекрыли проход возле ТЦ в пятом микрорайоне и испарились 23.11.2022 ZELENOGRAD.RU

С вечера вторника неизвестными перекрыт проход возле ТЦ в пятом микрорайоне, по которому люди идут от автобусной остановки и магазинов.

Теперь местным жителям, для которых не предусмотрели ни удобного обхода, ни какой-либо информации, приходится перелезать через ленты или обходить их по сугробу.

Чьи это ограждения, кто, зачем и на какой срок их поставил, неизвестно. «Жилищник» на вопрос не ответил.

Проблему обсуждают в чате 5-го микрорайона:

  • Скотство просто, когда бабуля перемещалась через ленту
  • Утром походил человек в желтом жилете вокруг этой конструкции, постоял и всё, больше никого не было. А люди обходят по сугробам
  • Ладно бы оперативно что-то починили и подумали над логистикой, но нет. Как всегда тишь да гладь — скачите, старушки

«Зеленоград.ру» направил запрос в управу района Савёлки.

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Метки:
микрорайон 5, благоустройство
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