Подрядчика, завалившего строительным мусором проходы возле школы, оштрафовали после публикации «Зеленоград.ру»
С вечера вторника неизвестными перекрыт проход возле ТЦ в пятом микрорайоне, по которому люди идут от автобусной остановки и магазинов.
Теперь местным жителям, для которых не предусмотрели ни удобного обхода, ни какой-либо информации, приходится перелезать через ленты или обходить их по сугробу.
Чьи это ограждения, кто, зачем и на какой срок их поставил, неизвестно. «Жилищник» на вопрос не ответил.
Проблему обсуждают в чате 5-го микрорайона:
- Скотство просто, когда бабуля перемещалась через ленту
- Утром походил человек в желтом жилете вокруг этой конструкции, постоял и всё, больше никого не было. А люди обходят по сугробам
- Ладно бы оперативно что-то починили и подумали над логистикой, но нет. Как всегда тишь да гладь — скачите, старушки
«Зеленоград.ру» направил запрос в управу района Савёлки.
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