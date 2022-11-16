После публикации «Зеленоград.ру» подрядчика, который завалил строительным мусором проходы возле школы и не огородил место работ, оштрафуют, а сотруднику «Жилищника», который должен был это контролировать, объявили выговор.
Это произошло в прошлый четверг — рабочие меняли асфальт возле школы 618 в корпусе 429А. Обломки старого асфальта оказались навалены на дорожки, повсюду ездила техника, а на человека, который снимал это на телефон, напали. Редакция «Зеленоград.ру» спросила префектуру, хорошо ли это?
Нет — нельзя загромождать проходы, проезды и ворота, ответили в префектуре. Место проведения работ надо ограждать «специальными знаками», вечером — освещать. А за сутки до начала работ «Жилищник» должен сообщить о них жителям, «размещая информационные объявления».
При этом, если работы ведут рядом с социальными объектами (школы, детсады, поликлиники и т. п.), дополнительное согласование с их администрацией не проводят. Хотя в этом случае такое согласование помогло бы избежать конфликта, если школа открыла бы другую калитку.
Нападение на прохожего, который снимал нарушения, префектура не прокомментировала.