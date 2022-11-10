Выход из школы в 4-м микрорайоне оказался завален обломками асфальта. На родителя, который это снимал, напали 10.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Возле калитки на выходе из школы 618 в корпусе 429А в четверг днем работала тяжелая техника, ломали асфальт и бордюры. Ни ограждений, ни предупреждений, ни минимального обеспечения безопасности ни со стороны рабочих, ни со стороны администрации школы не было.

Один из родителей, Владимир, начал снимать это на телефон. После этого к нему подошел мужчина в черной куртке и начал спрашивать о причине съемки. Владимир ответил, что снимает для подачи жалобы. После этого последовало классическое «а ты кто такой» и Владимира ударили, а затем, как он рассказал «Зеленоград.ру», последовали и словесные угрозы.

Вероятно это единственный выход из школы — калитка на плиточную «велодорожку» закрыта. Недавно департамент образования обязал школы усилить безопасность и оставить для входа и выхода только одну калитку (вторую можно открыть, если только оборудовать её видеодомофоном). В итоге путь к единственному входу в некоторые школы проходит теперь через парковки и другие потенциально опасные места. И в любой момент они могут стать ещё опасней, когда туда придут вот такие рабочие.

Происшествие обсуждают в чате 4-го микрорайона. «Охренеть, единственный выход из школы потенциально опасен для жизни детей и в непосредственной близости к строительным работам, около входа скопление непонятных не-факт-что-граждан, так ещё и жаловаться нельзя», — возмущается Галина. «Такие работы однозначно должны были быть согласованы со школой, чтобы администрация закрыла опасную калитку и открыла другую. Но это по уму если. А так у нас фактическое выполнение работ поручают самым дешёвым и, соответственно, самым бестолковым бригадам. С ними даже говорить бесполезно», — считает Татьяна. «Мало того, что работают вообще без информации и минимальной безопасности для окружающих, так они ещё и запирают машины — ни заехать, ни выехать. Сам простоял там 20 минут, чтобы выехать с парковки. На вопросы и просьбы лица армянской наружности просто посылали нах» , — пишет Дмитрий.

Работы во дворах корпусов 428 и 429 ведет, вероятно, ООО «Артстрой 21» (ИНН 7720847474, директор Артём Аракелян) — именно эта организация получила недавно подряд на работы стоимостью около двух миллионов рублей. За две недели предстоит заменить бордюры и асфальт. Эта же организация получила подряд на аналогичные работы возле корпуса 426А.

Редакция «Зеленоград.ру» отправила это видео в префектуру с просьбой прокомментировать, соответствует ли организация работ, требованием контракта.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, микрорайон 4, благоустройство, побои
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