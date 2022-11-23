Сообщение о пожаре в хостеле «ХотелХот» в деревне Дубровки возле Шереметьево (в восьми километрах от Зеленограда) поступило в МЧС в 9:22.
Когда пожарные приехали, по всей площади трехэтажного кирпичного здания горела кровля (площадь пожара — 360 кв.м). Около двухсот человек самостоятельно вышли из горящего здания до приезда пожарных.
Фото: t.me/soln360tv
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Прокуратура и Следственный комитет начали проверки по факту пожара.
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