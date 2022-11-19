Взрыв газовоздушной смеси произошел в субботу утром в поселке санатория Мцыри, дом 2. Это пятиэтажный кирпичный дом 68-го года постройки. Возгорания не произошло, разрушения и повреждения несущих конструкций нет. Были повреждены окна на кухне и в комнате, межкомнатная дверь. Один человек пострадал, сообщили в МЧС.
Фото: wikimapia.org
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