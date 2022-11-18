Новая площадка для сбора вторсырья работает в рамках проекта «Мегабак». В Подмосковье более 60 площадок этого проекта, но платят за сданный мусор лишь на нескольких. Размер выплаты зависит от вида вторсырья и его веса, деньги перечисляют моментально на карту, нужен паспорт. В Солнечногорске обещают принимать 14 фракций отходов, но за какие и сколько будут платить, пока неизвестно — оплата начнется с 12 декабря.

На других «платных» площадках цены нестабильные. Например, про площадку в Балашихе в прошлом году сообщали, что за макулатуру платят 9 рублей за кг, за пластик — 12, алюминиевые банки — 66, АКБ — 60, крупная бытовая техника — 15. Но уже в марте в опубликованном прайсе цена была другой. А сейчас вообще говорят, что из макулатуры, например, платят только за гофрокартон — 4 рубля за кг.

Но как бы там ни было — важно, что людей в принципе мотивируют разделять мусор, пригодный к переработке, и стараются сделать этот процесс удобным.



Расскажите, как оплата за вторсырье может изменить ваше отношение к сортировке мусора — напишите в комментариях или примите участие в опросе.