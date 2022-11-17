Эвакуировали общежитие МИЭТа. Возможно, поступил звонок о минировании 17.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Из общежития МИЭТа на улице Юности эвакуировали студентов. Это произошло в четверг около 15:30. Спустя час проходы к общежитию были перекрыты полицией. Причину эвакуации они не называют. На месте находятся машины полиции, Росгвардии и МЧС (не пожарная).

В чате общежития сначала написали, что эвакуация «на два часа», а потом один из сотрудников сказала, что «это очень надолго».

По неофициальной информации — поступил звонок о минировании, сообщил источник в МИЭТе.

Новость будет обновляться.

Если вы знаете подробности, пожалуйста, напишите в редакцию — в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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Метки:
общежитие, эвакуация
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