Из общежития МИЭТа на улице Юности эвакуировали студентов. Это произошло в четверг около 15:30. Спустя час проходы к общежитию были перекрыты полицией. Причину эвакуации они не называют. На месте находятся машины полиции, Росгвардии и МЧС (не пожарная).

В чате общежития сначала написали, что эвакуация «на два часа», а потом один из сотрудников сказала, что «это очень надолго».

По неофициальной информации — поступил звонок о минировании, сообщил источник в МИЭТе.