История общежития МИЭТ. Как в нём жили шесть десятилетий — студенческий быт, легенды и байки
Из общежития МИЭТа на улице Юности эвакуировали студентов. Это произошло в четверг около 15:30. Спустя час проходы к общежитию были перекрыты полицией. Причину эвакуации они не называют. На месте находятся машины полиции, Росгвардии и МЧС (не пожарная).
В чате общежития сначала написали, что эвакуация «на два часа», а потом один из сотрудников сказала, что «это очень надолго».
По неофициальной информации — поступил звонок о минировании, сообщил источник в МИЭТе.
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
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