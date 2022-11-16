Полиция сообщает, что остановили машину БМВ «в рамках профилактической операции». При личном досмотре у 30-летнего водителя нашли пакет с маленькими свертками внутри, мобильные телефоны и банковские карты. Всего свертков было 200, в них оказался героин общей массой 500 гр. (на фото)