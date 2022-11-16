США ввели блокирующие ограничения против зарубежных компаний, которые участвовали в цепочке поставок микросхем для зеленоградского разработчика ПКК «Миландр». Это новый уровень санкций против российских разработчиков микросхем, который грозит полной изоляцией РФ от зарубежных мощностей, считают эксперты на рынке микроэлектроники.
Минфин США заявил о нарушении «Миландром» санкционного режима. Блокирующие санкции введены в отношении гендиректора ПКК «Миландр» Михаила Павлюка, связанной с «Миландром» компании «Милур», а также компаний Milur Electronics (Армения), Milur SA (Швейцария) и Sharp Edge Engineering Inc (Тайвань) — в США считают, что они занимались поставкой в Россию электронных компонентов в обход санкций.
«Sharp Edge, по данным США, закупала микроэлектронику у компаний из Азии для „Миландра“, — уточняет „Коммерсант“. — Milur Electronics также, по версии Вашингтона, создавалась для размещения заказов на иностранных заводах, причем сотрудники „Миландра“ „пытались получить непосредственный доступ к ее деловым связям“. Швейцарская Milur SA, по версии США, выступает головной структурой Milur Electronics».
Деятельность «Миландра» имеет отношение к военной сфере, считает глава американского госдепа Энтони Блинкен: «„Миландр“ является частью российской структуры военных исследований и разработок, принимал участие в выставках вооружений».
Целью санкций является разрушение «глобальной российской военной цепочки поставок — транснациональной сети закупки технологий в интересах военно-промышленного комплекса» , — объявил Минфин США. Оборонная промышленность России зависит от импортной микроэлектроники, говорится в заявлении, и компания «Миландр» признана участником российской структуры военных исследований и разработки оборонных технологий. Санкции Минфина США направлены на разрушение незаконной глобальной сети «Миландра», созданной для закупки микроэлектроники.
«США продолжат пресекать попытки России обойти международные санкции для обеспечения своей военной машины, — добавляет Блинкен. — Компаниям по всему миру рекомендуется проявлять должную осмотрительность, чтобы избежать попадания под санкции».
В «Миландре» отказались от комментариев в ответ на запрос «Коммерсанта».
Ситуацию прокомментировал основатель зеленоградского дизайн-центра НПЦ «Элвис» Ярослав Петричкович: «Включение в санкционный список США компаний-„прослоек“ может навредить российским производителям по всем направлениям, а именно сделать невозможным размещение заказов на производство микросхем, привести к затруднениям при покупке комплектующих и оборудования для производства полупроводников».
Другой эксперт, топ-менеджер крупного российского производителя электроники, пояснил, что заблокированные США компании были нужны «Миландру» для доступа к азиатским фабрикам, способным выпускать микроконтроллеры и другие компоненты. «Это очень опасный прецедент для российской индустрии» , — подтвердил собеседник «Коммерсанта» и добавил, что таким образом российских разработчиков электроники могут окончательно отсечь от зарубежных фабрик, с которыми они рассчитывали продолжить работу через посредников после введения прямых санкций на поставки в Россию. Ситуация осложняется тем, что российские производители полупроводников могут покрыть потребности российского рынке не более чем на 2-3%.
Компания «Миландр» работает в Зеленограде с 1993 года, наа 2022 год численность сотрудников предприятия составляла 650 человек. Компания специализируется на разработке микросхем, а также электронных приборов и систем на их основе. Среди продукции «Миландра» — микроконтроллеры, микропроцессоры, микросхемы памяти, электронные модули, контрольно-измерительное оборудование, программное обеспечение для «умного» дома и т. д.
Микросхемы «Миландра» проектируются и изготавливаются с топологическим уровнем до 28 нм, поэтому их производством занимались по заказу «Мидандра» фабрики Юго-Восточной Азии, в частности, TSMC — в России производственные возможности такого уровня отсутствуют. На 2020 год производственные мощности компании составляли 500 тысяч микросхем в год. Последние разработки, представленные «Миландром» — 32-разрядный микроконтроллер на базе процессорного RISC-V ядра BM-310S для приборов учёта электроэнергии (2020 год), микросхема Flash-памяти 64 М с электрическим перепрограммированием (2021 год).
В 2022 году русскоязычный сайт компании прекратил работу, последние новости на англоязычном сайте компании относятся к 2020 году.
«После начала военных действий на Украине США последовательно вводили и ужесточали санкции в отношении российских разработчиков и производителей электроники, — описывает „Коммерсант“ обстановку в отрасли. — В марте под экспортные ограничения попали АО „Байкал Электроникс“, АО МЦСТ, НТЦ „Модуль“ и НПЦ „Элвис“. Санкции предполагали, что зарубежные контрагенты обязаны согласовывать с Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США все поставки в адрес этих компаний любой продукции. В сентябре „Байкал Электроникс“, АО МЦСТ и АО „НПЦ „Элвис““ были внесены уже в SDN-лист (подразумевает блокировку любых активов и полный запрет на сделки)».
В апреле под новые американские санкции попали также зеленоградский завод «Микрон» и НИИМЭ. Все их активы, находящиеся под юрисдикцией США, были заморожены, физическим и юридическим лицам США было запрещено вести с ними бизнес. Ранее «Микрон» ранее оценивал как высокие риски, связанные с зависимостью от импортного оборудования, запасных частей, инструментов и материалов. Под американские санкциями «Микрон» находится уже шесть лет — в 2016 году для него ввели особо жесткий режим экспортного контроля со стороны США: отказ в лицензии на поставку товаров, на которые распространяются правила экспортного контроля США, запрет на их реэкспорт и передачу внутри России.