Что случилось

Минфин США заявил о нарушении «Миландром» санкционного режима. Блокирующие санкции введены в отношении гендиректора ПКК «Миландр» Михаила Павлюка, связанной с «Миландром» компании «Милур», а также компаний Milur Electronics (Армения), Milur SA (Швейцария) и Sharp Edge Engineering Inc (Тайвань) — в США считают, что они занимались поставкой в Россию электронных компонентов в обход санкций.

«Sharp Edge, по данным США, закупала микроэлектронику у компаний из Азии для „Миландра“, — уточняет „Коммерсант“. — Milur Electronics также, по версии Вашингтона, создавалась для размещения заказов на иностранных заводах, причем сотрудники „Миландра“ „пытались получить непосредственный доступ к ее деловым связям“. Швейцарская Milur SA, по версии США, выступает головной структурой Milur Electronics».

Деятельность «Миландра» имеет отношение к военной сфере, считает глава американского госдепа Энтони Блинкен: «„Миландр“ является частью российской структуры военных исследований и разработок, принимал участие в выставках вооружений».

Целью санкций является разрушение «глобальной российской военной цепочки поставок — транснациональной сети закупки технологий в интересах военно-промышленного комплекса» , — объявил Минфин США. Оборонная промышленность России зависит от импортной микроэлектроники, говорится в заявлении, и компания «Миландр» признана участником российской структуры военных исследований и разработки оборонных технологий. Санкции Минфина США направлены на разрушение незаконной глобальной сети «Миландра», созданной для закупки микроэлектроники.

«США продолжат пресекать попытки России обойти международные санкции для обеспечения своей военной машины, — добавляет Блинкен. — Компаниям по всему миру рекомендуется проявлять должную осмотрительность, чтобы избежать попадания под санкции».