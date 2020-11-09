Завершился суд между зеленоградской компанией «Миландр» и компанией «Деаксо», которая должна была разработать проектную документацию для нового производства микросхем в промзоне Алабушево. «Миландр» намеревался за пять миллиардов создать там производство микросхем на сверхвысоких частотах и стать первыми в России в этой сфере. Это должно было дать городу 250 рабочих мест, однако из-за проблем с проектной документацией и неготовности рынка к этому продукту проект свернули, а сама компания вышла из числа резидентов особой экономической зоны.
Компания «Миландр» работает в Зеленограде с 1993 года. В 2019 году компания заявила о новом проекте и о своем вхождении в число резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва». Речь шла о создании высокотехнологичного производственного комплекса по выпуску монолитных интегральных микросхем. Предполагалось, что эта технология позволит впервые в России создавать такие микросхемы на сверхвысоких частотах и современной элементной базе. Запуск проекта должен был дать 250 новых рабочих мест: правда, новых для «Технополиса» (в результате переезда компании к ним) или новых нанятых «Миландром» специалистов, неизвестно — на предприятии отказались от комментариев.
Бизнес-план проекта предполагал инвестиции в размере пяти миллиардов рублей (от департамента инвестиционной и промышленной политики), эти средства пошли бы на строительство новых корпусов и оборудование. Ввод в эксплуатацию и запуск пробного производства был запланирован на 2020 год. Однако после начавшихся проблем с проектной документацией и подрядчиком реализацию проекта прекратили.
В интервью радиокомпании «Зеленоград сегодня» генеральный директор «Миландра» Михаил Павлюк подтвердил, что компания перестала быть резидентом ОЭЗ, но конкретные причины этого не назвал, сказав лишь, что проект с микросхемами «интересный». Он провел аналогию с их проектом «умных» счетчиков: разработка началась в 2008 году, а востребованы они стали только сейчас, поэтому, чтобы быть успешным на этом рынке, компания должна угадать, что рынку будет нужно через много лет.
Изданию CNews Павлюк сообщил, что реализация этого проекта прекращена из-за «изменения рыночных приоритетов» и неготовности рынка к потреблению монолитных интегральных микросхем. В случае изменения экономической ситуации и появления интереса потребителей проект могут возобновить, уточнил он.
Летом 2020 года Павлюк рассказывал, что за время карантина они сократили расходы, отказались от глобальных проектов, мобилизовали ресурсы на снижение кредиторской задолженности, отмечая, что «все же кризис по нам сильно ударил». По его словам, компания пропустила момент снижения инвестирования в эту отрасль, а российская экономика испытывала сложности еще с октября прошлого года. Один из проектов, которые им пришлось прекратить из-за нехватки финансирования, — электромотоцикл и электромобиль.
«Например, у нас прекратилось финансирование со стороны Минпромторга. <> В результате нам пришлось срочно закрывать проекты, сокращать заработную плату, чтобы стабилизировать предприятие, снизить затраты и с помощью различных программ перевести краткосрочные и дорогие кредиты в дешевые и долгосрочные», — объяснил Павлюк. По состоянию на июль, по его словам, они постепенно возвращали докризисный уровень зарплат за счет увеличения объемов продаж собственной продукции.
Договор на разработку проектной документации по этому проекту был заключен с компанией «Деаксо Рус» (дочерняя компания международной инжиниринговой фирмы «Деаксо ГмбХ») в январе 2019 года. В октябре «Миландр» в одностороннем порядке отказался от этого договора, считая, подрядчик нарушил сроки и качество работ. В апреле 2020 года компании подали друг на друга в арбитражный суд: «Миландр» требовал вернуть ему уже уплаченные за часть работ 48,6 млн рублей, «Деаксо Рус» — заплатить ему оставшуюся сумму по договору, 37,5 млн.
«Миландр» перевел подрядчику аванс (18,2 млн рублей) и заплатил за первый этап работ (30,3 млн рублей). Вторую часть работ компания отказалась принимать из-за якобы обнаруженных недостатков в проектной документации, которые «не позволяют принять результат работы». «Деаксо Рус» в ответ заявили, что требования «Миландра» об устранении недостатков необязательны и являются лишь пожеланиями, а их работа соответствует требованиям законодательства и государственным стандартам.
Тогда «Миландр» обратился к Российскому экспертному фонду «Техэко» для оценки работ, выполненных «Деаксо Рус». Специалисты вынесли вердикт, что подготовленная подрядчиком проектная документация «имеет нулевую потребительскую ценность» и не может быть использована для строительства высокотехнологичного производственного комплекса «Миландр СВЧ» по выпуску монолитных интегральных микросхем.
Из-за этого «Миландр» был вынужден расторгнуть соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ «Технополис Москва». Суд не удовлетворил иски обеих сторон, оставив «Деаксо Рус» уже полученные ими 48 млн рублей и не заставляя «Миландр» выплачивать им остальные 37 млн. Это решение должно было вступить в силу 8 ноября, в картотеке арбитражного суда нет данных о том, что какая-либо сторона пыталась обжаловать это постановление.