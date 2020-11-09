Нулевая потребительская ценность

Договор на разработку проектной документации по этому проекту был заключен с компанией «Деаксо Рус» (дочерняя компания международной инжиниринговой фирмы «Деаксо ГмбХ») в январе 2019 года. В октябре «Миландр» в одностороннем порядке отказался от этого договора, считая, подрядчик нарушил сроки и качество работ. В апреле 2020 года компании подали друг на друга в арбитражный суд: «Миландр» требовал вернуть ему уже уплаченные за часть работ 48,6 млн рублей, «Деаксо Рус» — заплатить ему оставшуюся сумму по договору, 37,5 млн.

«Миландр» перевел подрядчику аванс (18,2 млн рублей) и заплатил за первый этап работ (30,3 млн рублей). Вторую часть работ компания отказалась принимать из-за якобы обнаруженных недостатков в проектной документации, которые «не позволяют принять результат работы». «Деаксо Рус» в ответ заявили, что требования «Миландра» об устранении недостатков необязательны и являются лишь пожеланиями, а их работа соответствует требованиям законодательства и государственным стандартам.

Тогда «Миландр» обратился к Российскому экспертному фонду «Техэко» для оценки работ, выполненных «Деаксо Рус». Специалисты вынесли вердикт, что подготовленная подрядчиком проектная документация «имеет нулевую потребительскую ценность» и не может быть использована для строительства высокотехнологичного производственного комплекса «Миландр СВЧ» по выпуску монолитных интегральных микросхем.

Из-за этого «Миландр» был вынужден расторгнуть соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ «Технополис Москва». Суд не удовлетворил иски обеих сторон, оставив «Деаксо Рус» уже полученные ими 48 млн рублей и не заставляя «Миландр» выплачивать им остальные 37 млн. Это решение должно было вступить в силу 8 ноября, в картотеке арбитражного суда нет данных о том, что какая-либо сторона пыталась обжаловать это постановление.