В Сочи завершился Российский инвестиционный форум РИФ-2019. Особая экономическая зона «Технополис «Москва», у которой в Зеленограде четыре площадки, подвела свои итоги этого события — резидентами ОЭЗ стали зеленоградские компании «Микрон Секьюрити Принтинг» и «Миландр СВЧ», которые займутся разработкой и производством микросхем, а также производитель энергоэффективных электродвигателей и генераторов «СовЭлМаш».
В сумме компании создадут в Зеленограде более 300 новых рабочих мест, рассказали Zelenograd.ru в пресс-службе ОЭЗ «Технополис «Москва». Из них 250 — в «Миландр СВЧ».
Компания «Миландр» работает в Зеленограде с 1993 года. В 2013 году она существенно расширила собственное сборочное производство на территории в Южной промзоне, оборудовав там «чистые комнаты».
Новый проект «Миландра», который будет реализован в ОЭЗ — создание высокотехнологичного производственного комплекса по выпуску монолитных интегральных микросхем, как сообщает департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы. Технология, разработанная в «Миландр СВЧ», позволит впервые в России создавать такие микросхемы на сверхвысоких частотах и современной элементной базе.
Бизнес-план проекта предполагает инвестиции в размере 5 миллиардов рублей — в строительство новых корпусов и в оборудование. Ввод в эксплуатацию и запуск пробного производства запланирован на 2020 год.
«Департамент сопровождал компанию на всех этапах подготовки проекта. Наша структура — „Агентство промышленного развития города Москвы“ — помогла инвестору найти площадку. Благодаря заключенному контракту компания сможет снизить свои расходы по обязательным платежам на 47%, а город получит инвестиции, новые рабочие места и крупного налогоплательщика», — заявил глава ДИиПП Александр Прохоров.
Компания «СовЭлМаш» — не что иное, как известный в Зеленограде проект «Двигатели Дуюнова» для электротранспорта. В основе лежит разработка Дмитрия Дуюнова, инженера из Андреевки: двигатель/мотор-колесо Дуюнова, «первый в мире асинхронный электромотор с обмоткой типа „Славянка“ без использования постоянных магнитов, обладающий уникальным соотношением мощности с энергопотреблением». Работа над технологией началась еще в 1995 году. В 2017 году для запуска стартапа был открыт сбор инвестиций методом краудфандинга — «народное инвестирование», которое продолжается до сих пор.
На площадке ОЭЗ в Алабушево компания планирует построить инжиниринговый центр для проектирования и отработки технологии, а затем запустит опытное производство энергоэффективных асинхронных двигателей и генераторов с совмещенными обмотками и систем управления ими.
Инвестиции в проект составят 630 миллионов рублей, планируется создать более 80 новых рабочих мест, по данным ДИиПП. В «СовЭлМаш» ожидают, что выручка к 2020 году составит 505,6 млн рублей.
«Вступление в ОЭЗ — большой и очень долгожданный шаг проекта вперед, позволяющий снять всевозможные сомнения о его реализации» , — сообщают представители проекта.
В особую зону компанию привлекла возможность снижения себестоимости создания опытных образцов, установочных партий и серий, что крайне актуально для технико-внедренческой деятельности, отмечают в ДИиПП. «Благодаря налоговым льготам резиденты ОЭЗ могут сократить объем обязательных платежей на 47%. Кроме этого, выгодными сторонами является наличие развитой инфраструктуры при непосредственной близости научно-производственного комплекса Зеленограда, широкие возможности привлечения инвесторов и квалифицированных трудовых ресурсов, включая высококвалифицированных специалистов».
Совместное предприятие «Микрон» и «Московского Метрополитена» — «Микрон Секьюрити Принтинг» (МСП) — будет обеспечивать отечественными технологиями транспортную инфраструктуру. «Это важно как для качественного обслуживания пассажиропотока, так и для безопасности инфраструктуры» , — заявила генеральный директор «МСП» Татьяна Семёнова. По её словам, статус резидента даст возможность ускорить и оптимизировать вывод новой продукции на рынок.
Для своего проекта в ОЭЗ «Микрон Секьюрити Принтинг» создаст 11 рабочих мест. Других подробностей о проекте и планах по его реализации пока не сообщается, получить оперативный комментарий в пресс-службе «Микрона» Zelenograd.ru не удалось.
К концу 2018 года на зеленоградских площадках ОЭЗ работали 50 резидентов, из них девять получили статус резидента за прошлый год — первый год, который зеленоградская особая зона провела под управлением Москвы, а именно Технополиса «Москва», частью которого она стала в 2017 году. С тех пор в состав ОЭЗ входят пять площадок: четыре в Зеленограде (площадка «Алабушево» в 142 га, площадки «Микрон», «Ангстрем» и МИЭТ) и сам Технополис «Москва» в столичных Печатниках.
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