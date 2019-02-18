«Миландр СВЧ» — производство монолитных СВЧ-микросхем

Компания «Миландр» работает в Зеленограде с 1993 года. В 2013 году она существенно расширила собственное сборочное производство на территории в Южной промзоне, оборудовав там «чистые комнаты».

Новый проект «Миландра», который будет реализован в ОЭЗ — создание высокотехнологичного производственного комплекса по выпуску монолитных интегральных микросхем, как сообщает департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы. Технология, разработанная в «Миландр СВЧ», позволит впервые в России создавать такие микросхемы на сверхвысоких частотах и современной элементной базе.

Бизнес-план проекта предполагает инвестиции в размере 5 миллиардов рублей — в строительство новых корпусов и в оборудование. Ввод в эксплуатацию и запуск пробного производства запланирован на 2020 год.

«Департамент сопровождал компанию на всех этапах подготовки проекта. Наша структура — „Агентство промышленного развития города Москвы“ — помогла инвестору найти площадку. Благодаря заключенному контракту компания сможет снизить свои расходы по обязательным платежам на 47%, а город получит инвестиции, новые рабочие места и крупного налогоплательщика», — заявил глава ДИиПП Александр Прохоров.