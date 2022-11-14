Дерево упало на дорожку в лесопарке 5-го микрорайона в воскресенье, оборвав при этом провода. Это одно из последствий сильного ветра — жители жаловались на громыхающую кровлю домов, отрывающиеся навесы спортивных площадок, сломанные деревья во дворах.

Всё что было плохо закреплено, могло улететь. «Который раз обращаюсь с просьбой не складировать под моими окнами весь этот мусор, краски итд… Сегодня это усугубил ветер: всё гремело, шумело и летело — невыносимо было спать», — жалуется в «Жилищник» житель 14-го микрорайона.

Ну а рядом с Зеленоградом — на эстакаду в Фирсановке — упала ель, пробив шумозащитный экран.



Всего за сутки по данным МЧС ветер в Москве повалил больше ста деревьев и повредил больше 50 машин, в Московской области — 61 дерево упало, повреждены 27 машин