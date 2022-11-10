Участок леса между Пятницким шоссе и Брехово вошел в голосование проекта «Здоровый лес Подмосковья» — по его итогам определят участки для приоритетного обследование и «санитарно-оздоровительных мероприятий» в два ближайших года.

«Нашему лесу крайне необходима помощь: валежник и гнилая падалица захватывают всё большие территории. Деревья гибнут из-за разрастающегося болота, в которое сливают нечистоты из канализации. В лесу множество упавших стволов деревьев. Исчезают тропинки», — пишут в комментариях к голосованию о бреховском лесе. Сейчас этот участок лидирует по Солнечногорскому району.