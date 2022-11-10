Участок леса между Пятницким шоссе и Брехово вошел в голосование проекта «Здоровый лес Подмосковья» — по его итогам определят участки для приоритетного обследование и «санитарно-оздоровительных мероприятий» в два ближайших года.
«Нашему лесу крайне необходима помощь: валежник и гнилая падалица захватывают всё большие территории. Деревья гибнут из-за разрастающегося болота, в которое сливают нечистоты из канализации. В лесу множество упавших стволов деревьев. Исчезают тропинки», — пишут в комментариях к голосованию о бреховском лесе. Сейчас этот участок лидирует по Солнечногорскому району.
Помогут ли «санитарно-оздоровительные мероприятия» справиться этими проблемами, непонятно. По сообщению комитета лесного хозяйства, речь идет лишь о первоочередной санитарной рубке сухостойных и больных деревьев, а также об очистке от сухостоя и бурелома.
Предложить участок для голосования для последующей расчистки леса может любой житель. Поэтому некоторые экоактивисты настороженно относятся к инициативе, сообщает проект «Экооборона». Они опасаются злоупотреблений, в числе которых отмечают вырубку здоровых лесов на древесину, и последующий захват участков под застройку.
Голосование проходит на портале «Добродел» и будет идти до 25 ноября. Участвовать может любой желающий, требуется авторизация через Госулуги.