Пострадавший получили ожоги верхних дыхательных путей и передан бригаде скорой помощи. Сейчас его состояние неизвестно. Как сообщил очевидец @krsstorm в чате 12-го микрорайона, когда его вынесли из квартиры, он был без сознания.

Площадь пожара составила 10 кв.м., сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС. Причина пожара устанавливается.