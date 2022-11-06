На пожаре в 12-м микрорайоне пострадал человек 06.11.2022 ZELENOGRAD.RU

43-летний мужчина пострадал на пожаре в корпусе 1212. В воскресенье около шести вечера в квартире на 7-м этаже загорелся балкон и частично комната.

Пострадавший получили ожоги верхних дыхательных путей и передан бригаде скорой помощи. Сейчас его состояние неизвестно. Как сообщил очевидец @krsstorm в чате 12-го микрорайона, когда его вынесли из квартиры, он был без сознания.

Площадь пожара составила 10 кв.м., сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС. Причина пожара устанавливается.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
пожары, микрорайон 12, Корпус 1212
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На пожаре в 12-м микрорайоне пострадал человек Новости
Демонтировали офис продаж ЖК «Зеленоград-сити». Он простоял в 3-м микрорайоне почти пять лет Новости
Крафт-маркет «Выходная встреча» — 5 и 6 ноября в гастрономическом центре «Станция». Список участников Афиша
Ресторанно-гостиничный комплекс «Анкор» открылся в Зеленограде Реклама
Ролл Калифорния с крабом в подарок* в СушиСтор Зеленопарк Реклама
40 лет со дня первого концерта во Дворце культуры. Вот его история: долгострой, архитектурная достопримечательность и культурный центр для тысяч зеленоградцев Истории
Проблемы с электричками в Крюково 4 ноября 2022: из-за неисправности светофора они опаздывали на полчаса Новости
Восемь машин столкнулись на Кутузовском шоссе. Из-за этого образовалась пробка из автобусов Новости
«Лишь бы вся эта ситуация встала с головы на ноги». Рассказ мобилизованного, который побывал на передовой и вернулся домой Истории
Авторский тренинг-марафон психолога Екатерины Филимоновой — о жизни в радость и развитии без насилия над собой Реклама
Cквозной проезд между Московским и Центральным проспектами могут начать строить в первой половине ноября. Это будет уже третья попытка Новости
«Примерить дом на себя». Выставочная площадка коттеджей строительной компании «ДачаЗел» Реклама
Онлайн-конференция «Почему не взлетел» об опыте неудач стартапов — в МИЭТе 9 ноября Афиша
Сотрудников МЧС, которые в августе тушили лесные пожары в Рязанской области, наградили. Вот их имена Новости
Коммунальные службы продолжают уродовать наш город — теперь их грузовик ездит по газону Новости
Большой фестиваль мультфильмов — 4 ноября в культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Магазин продуктовой сети «Чижик» откроется в 23-м микрорайоне Новости
Станцию Рижская на Октябрьской железной дороге закроют 7 ноября Новости
Сообщество «Футбольные мамы» организует тренировки и турниры по России — приглашают всех мам, любящих футбол Реклама
Следим за реконструкцией станции Крюково: теснота на Привокзальной площади, строительство конкорса и платформ, когда откроют подземный переход и завершат все работы Истории
«Аллея вязов» после благоустройства. Что получилось на самом деле — очень подробный обзор Истории
Продуктовый магазин на въезде в Зеленоград перестал работать круглосуточно Новости
День рождения станции Крюково. Вот подборка интереснейших статей о её истории Истории
Подвалы некоторых домов закрыли для кошек. Защитники животных считают, что там оборудуют бомбоубежище. Власти это опровергают Истории
© 1997–2022 Зеленоград.ру