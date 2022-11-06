43-летний мужчина пострадал на пожаре в корпусе 1212. В воскресенье около шести вечера в квартире на 7-м этаже загорелся балкон и частично комната.
Пострадавший получили ожоги верхних дыхательных путей и передан бригаде скорой помощи. Сейчас его состояние неизвестно. Как сообщил очевидец @krsstorm в чате 12-го микрорайона, когда его вынесли из квартиры, он был без сознания.
Площадь пожара составила 10 кв.м., сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС. Причина пожара устанавливается.
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