73-летнего велосипедиста сбили в воскресенье днем возле промзоны Алабушево. Он ехал по 684-му проезду в сторону станции Алабушево, а машина «Опель Астра» — выезжала с улицы конструктора Лукина. «Скорая» доставила велосипедиста в больницу, его состояние сейчас неизвестно.