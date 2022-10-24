73-летнего велосипедиста сбили в воскресенье днем возле промзоны Алабушево. Он ехал по 684-му проезду в сторону станции Алабушево, а машина «Опель Астра» — выезжала с улицы конструктора Лукина. «Скорая» доставила велосипедиста в больницу, его состояние сейчас неизвестно.
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