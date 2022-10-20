Разделение площади возле «Ведогонь-театра» на пешеходную зону и парковку практически закончилось. По крайней мере уже можно ставить машину, не опасаясь штрафа за парковку на тротуаре. Правда, парковочных мест стало значительно меньше. Зато проход пешеходов вдоль улицы Юности стал безопасным.
Решить проблему с парковкой и безопасностью на площади перед театром планировали давно, собирались долго, зато сами работы выполнили стремительно — на всё ушло около десяти дней.
Теперь для машин осталось всего 34 места (из них четыре для инвалидов), парковка расположена в середине площади, а пешеходы обходят её с двух сторон — широкая пешеходная дорожка идет вдоль улицы Юности, продолжая дорожку вдоль общежития — она отделена узкими газонами. Другая — для входа в театр или прохода вдоль него в 5-й микрорайон отделена от парковки столбиками. Пока это старые пластиковые столбики, но по проекту их должны заменить на гранитные. Похоже, всё остальное, кроме столбиков, уже готово. Между двумя пешеходным зонами, через парковку, проходит пешеходная «зебра».
Непонятно только, как урегулировано пересечение машин и пешеходов в месте въезда на площадь. По проекту это пешеходная зона, но ни для пешеходов, ни для водителей это пока никак не обозначено — ни на въезде с дороги, ни на выезде с парковки. Это будет потенциально опасное для пешеходов место (выделено кружочком на схеме ниже).
От уменьшения числа парковочных мест могут пострадать и жители соседних домов. Парковку используют по вечерам посетители театра, а по утрам — родители, привозящие детей в корпуса 507 и 509 школы 1557. Если после реконструкции мест для них перестанет хватать, вероятно, они будут активней пытаться парковать машины во дворах близлежащих жилых корпусов 501-508.
Будут ли как-то дополнительно благоустраивать пешеходную дорожку вдоль улицы Юности, неизвестно. Сейчас между автобусными остановками «Студенческая» и «Ведогонь театр» на протяжении четырехсот метров нет ни одного места для отдыха прохожих, кроме двух скамеек возле театра, к которым теперь надо идти через парковку.