Разделение площади возле «Ведогонь-театра» на пешеходную зону и парковку практически закончилось. По крайней мере уже можно ставить машину, не опасаясь штрафа за парковку на тротуаре. Правда, парковочных мест стало значительно меньше. Зато проход пешеходов вдоль улицы Юности стал безопасным.

Решить проблему с парковкой и безопасностью на площади перед театром планировали давно, собирались долго, зато сами работы выполнили стремительно — на всё ушло около десяти дней.